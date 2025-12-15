El Cádiz CF programa seis entrenamientos para el último partido del año con una buena noticia en el horizonte

El Cádiz CF pone el foco en el último partido del año 2025 que afronta contra el Castellón en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo domingo 21 de diciembre (a partir de las 21:00 horas). Después de esa cita correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga Hypermotion, llegará un corto periodo de vacaciones coincidente con la Navidad y la competición se reanudará el 4 de enero en el caso de los amarillos.

La plantilla cadista se dispone a realizar el último esfuerzo del año con el objetivo de acabarlo de la mejor manera posible, es decir, con una victoria que sería el mejor regalo de Navidad para la afición.

El cuerpo técnico organiza una intensa semana de trabajo con la idea de preparar a fondo el encuentro ante uno de los rivales más en forma del campeonato. Son seis los entrenamientos programados, todos a puerta cerrada como es habitual. El primero se desarrolló el lunes en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

El equipo descansa el martes y vuelve el trabajo el miércoles para poner la directa hacia el encuentro ante la escuadra entrenada por el ex cadista Pablo Hernández.

Los futbolistas se ejercitarán a las órdenes de Gaizka Garitano miércoles, jueves, viernes y sábado a las 10:30 horas en las instalaciones ubicadas en el término municipal de Puerto Real. El domingo, día de partido, habrá un último entrenamiento también en El Rosal a las 10:00 para terminar de perfilar los detalles del envite con el que el Cádiz CF pondrá fin a 2025.

La buena noticia de esta semana podría ser la reaparición de Javier Ontiveros. El marbellí pudo hacer alguunos entrenamientos la semana pasada que le llevaron a ser convocado para el partido contra el Real Zaragoza, aunque ocupó plaza en el banquillo y no llegó a participar. Si mantiene una buena línea en las sesiones que hay por delante, no sólo entrará en la lista sino que además tendrá muchas papeletas para disponer de minutos en el duelo frente al Castellón. Es difícil que sea titular pero no tanto que salte al césped durante la segunda mitad.

Los jugadores que están descartados con total seguridad son los lesionados Fali, Bojan Kovacevic y Suso, además de Mario Climent que será sancionado por el Comité de Disciplina de la RFEF. Joaquín González es duda.