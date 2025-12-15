Cuatro jugadores del Cádiz CF, a dos semanas de ser libres para firmar por otro equipo

Quedan dos semanas para que acabe 2025 con el Cádiz CF centrado en el último partido del año que disputa contra el Castellón el domingo 21 de diciembre (desde las 21:00 horas) en el estadio Nuevo Mirandilla. Con la próxima llegada del mes de enero, ya en 2026, se abrirá un nuevo escenario para varios futbolistas del conjunto amarillo.

Hasta cuatro jugadores del Cádiz CF son libres desde el próximo 1 de enero para negociar su futuro con cualquier equipo cara a la próxima temporada 2026-27 una vez que terminan contrato el próximo 30 de junio. La normativa permite la posibilidad de buscar trabajo con antelación.

La situación no afecta a los efectivos que militan en el cuadro gaditano en calidad de cedidos: Alfred Caicedo, Pelayo Fernández y Dawda Camara. Sobre el lateral derecho sí tiene el club una opción de compra que si no ejecuta le hará regresar al Genk (Bélgica) cuando acabe la presente campaña. El defensa central volverá al Rayo Vallecano y el delantero al Girona.

Los cuatro futbolistas que son propiedad del Cádiz CF y llegan al final de su vínculo laboral el próximo 30 de junio son Álex Fernández, Brian Ocampo, Roger Martí y Rominigue Kouamé.

El capitán vive una situación similar a la del pasado curso, cuando también acababa contrato aunque al final renovó al pedir Garitano su continuidad en la plantilla. En esta ocasión, parece complicado que pueda prolongar su estancia y en principio afronta sus últimos meses como cadista a la espera de lo que pueda suceder en el mercado de invierno debido al rol de suplente que ejerce en la actualidad. Recorre su novena temporada de amarillo con 290 partidos oficiales a sus espaldas. Es el noveno jugador con más encuentros en la historia de la entidad.

Brian Ocampo también encara sus últimos meses en el Cádiz CF después de que el club no haya conseguido un traspaso ni el pasado verano ni el anterior. No hay nada que haga pensar en su renovación (aunque no se puede descartar nada) y desde enero puede empezar a solucionar su futuro. El extremo goza de un buen estao de forma y es titular en las últimas fechas.

Roger Martí finaliza su relación con el club del Nuevo Mirandilla el próximo 3 de junio. Ha pasado de la suplencia a ganarse un hueco en el once en las jornadas más recientes. La posibilidad de que renueve depende de su rendimiento en el segundo tramo del curso.

En el caso de Kouamé, termina su cesión al Chicago Fire (Estados Unidos) el 31 de diciembre y el siguiente paso es su retorno al conjunto amarillo, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio. Aunque le toca volver, es posible que haya una solución para que no lo haga a través de una venta, la carta de libertad mediante un acuerdo o una rescisión unilateral por parte del club.