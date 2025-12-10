Ex jugador del Cádiz CF se enfrenta al Rayo Vallecano en competición europea

El Rayo Vallecano, donde juegan futbolistas con pasado en el Cádiz CF como Alfonso 'Pacha' Espino y Álvaro García, disfruta este curso de su participación en la Liga Conferencia (Conference League). Un equipo modesto supo dar el paso al frente que nunca logró el Cádiz CF y anda inmerso en competición europea.

El conjunto madrileño se enfrenta el jueves 11 de diciembre al Jagiellonia Byalistok en territorio polaco. En esa escuadra milita Jesús Imaz, delantero que formó parte del Cádiz CF en la segunda parte de la temporada 2016-17 en Segunda División. Jugó poco partidos, sólo seis, aunque le dio tiempo a marcar un gol. El Cádiz CF fue su último equipo en España antes de enrolarse en el fútbol polaco, primero en el Wislaw Cracovia y ahora en el Jagiellonia Byalistok,

Jesís Imaz se refirió el miércoles al duelo europeo del jueves. Dijo que deben estar "preparados para el contraataque, estar activos y jugar rápido" para intentar llevarse los tres puntos.

El Jagiellonia Byalistok, con ocho puntos e invicto en la fase de grupos de la Liga Conferencia, recibe al Rayo Vallecano con el objetivo de ganar y acercarse al pase directo a los octavos de final de la competición.

"La oportunidad de jugar contra un equipo de tu país es muy emocionante. Esto demuestra que los españoles pueden tener un gran rendimiento no solo en su país, sino también en otras ligas. Y bueno, a nivel personal estoy muy contento de enfrentarme a ellos y espero ganarles en Białystok. Así que estoy muy emocionado", dijo Imaz, en conferencia de prensa.

"Creo que nos vemos bien físicamente aunque quizás estamos un poco cansados mentalmente por tanto viaje porque no es fácil para nosotros. Cuando jugamos en Europa tenemos que ir a Varsovia, tomar un avión desde allí y luego volver por el mismo camino. A menudo ocurre que no podemos volver a casa pero tenemos que jugar otro partido fuera", señaló.

"Creo que eso es algo que podría hacer que este no sea nuestro mejor momento. Mañana volvemos a jugar en casa el último partido ante nuestra afición. Queremos hacer un buen partido y ganar", comentó Imaz, que ve "similitudes" entre el Rayo y el Betis, al que ya se enfrentaron la pasada temporada.

"Los jugadores de ambos equipos usan el balón en situaciones extremas. Juegan muy rápido, como nos demuestran Alvarito y Álvaro García, por ejemplo. Puede que tengamos que aguantar un tiempo sin el balón, pero tenemos que estar preparados para el contraataque, ser activos y jugar rápido", concluyó.