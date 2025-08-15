El ex futbolista del Cádiz CF Darwin Machís tiene nuevo equipo

El ex futbolista del Cádiz CF Darwin Machís (32 años) cierra una largo periodo de más de una década fuera de su país, Venezuela, de donde salió en 2012 para volver 13 años más tarde para emprender un nuevo reto profesional.

El extremo militó en el conjunto amarillo en dos etaoas. La primera, en el segundo tramo de la temporada 2018-19, en la división de plata. La segunda, toda la campaña 2023-24 en Primera. En total, participó en 36 partidos oficiales como cadista en los que marcó una docena de goles.

Machís llegó a España en 2012 procedente del Mineros de su país natal. Se inició en el filial del Granada y debutó en el primer equipo antes de jugar cedido en el Vitoria de Guimaraes (Portugal). Su siguiente destino fue el Hércules de Alicante, con el que sufrió su primer descenso. Regresó al Granada y después militó en el Huesca, Leganés y Udinese, de donde salió al Cádiz CF.

Tras su primer paso por el cuadro gaditano, retornó al Granada para disfrutar de los mejores años de su carrera (jugó competición europea) hasta que bajó a Segunda y abrió un periodo negativo de cuatro descensos consecutivos. Al año siguiente bajó con el Real Valladolid, después con el Cádiz CF y una vez más con el equipo pucelano. Entre medias, había pertenecido al Juárez (México).

Machís estaba libre tras finalizar su vínculo con el club vallisoletano y ha firmado por el Universidad Central de Venezuela, con el que se ha comprometido sólo por unos meses (hasta el próximo 31 de diciembre). Cuando acabe el año 2025, deberá decidir si continúa en su nuevo equipo o cambia de destino cuando se abra el mercado de fichajes de invierno en el fútbol europeo.