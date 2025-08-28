La explosión goleadora del ex delantero del Cádiz CF Osmajic y el equipo que quiere su fichaje

En el Cádiz CF andan bastante ocupados en el remate de la plantilla mientras el equipo ya compite en la temporada 2025-26 con el reto de llegar lo más alto posible. Pero además de lo que se cuece dentro, hay otras operaciones externas que si prosperan podrían resultar beneficiosas.

Milutin Osmajic (26 años) es uno de los de los tres jugadores con pasado amarillo a los que se refirió Juan Cala por los que el Cádiz CF sacaría tajada en el caso de que sea traspasados por su actuales clubes. La entidad con sede en el estadio Nuevo Mirandilla vendió al delantero al Preston North End (Segunda División inglesa) el 1 de septiembre de 2023 y entonces se guardó un porcentaje en el caso de un traspaso por parte de su actual equipo.

El ariete tiene precisamente ahora su valor más alto de cotización que alcanzó el pasado mes de mayo en la actualización más reciente realizada por Transfermarkt. El internacional montenegrino (acumula 28 partidos con su selección) está aprovechando su estancia en el conjunto británico y más ahora con un explosivo arranque de temporada 2025-26 en el que lleva tres goles en sólo tres jornadas de Liga.

Su acierto en el remate le coloca en una buena situación en el mercado. Hay equipos interesados en su fichaje y el que parece más pujante en los últimos días es el Sassuolo, recién ascendido a la Primera División italiana que busca refuerza refuerzos para el ataque.

Si Osmajic acaba en el cuadro italiano o en cualquier otro equipo traspasado por el Preston North End, el Cádiz CF recibirá parte del ingreso que obtenga el club inglés. Toca esperar a los movimientos que puedan dar en los últimos días del mercado estival de fichajes.