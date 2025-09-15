El ex delantero del Cádiz CF Etta Eyong sólo tarda diez minutos en marcar su primer gol en el Levante

Etta Eyong fue uno de los nombres del mercado de verano al contar con una legión de equipos interesados en disponer de sus servicios. Mientras se cocinaba su salida del Villarreal, el ex delantero del Cádiz CF comenzó la Liga con la titularidad en el cuadro castellonense. De hecho, fue el autor del primer gol del que entonces era su equipo.

En la entidad cadista estaban muy pendientes del futuro del futbolista porque cuando lo traspasó al Villarreal se quedó con el 50% de los derechos económicos derivados de una futura venta. El club de la Cerámica lo vendió finalmente al Levante por 3 millones de euros, de los que 1,5 correspondieron al Cádiz CF. En el caso de que el Villarreal recupere al jugador, el club del Nuevo Mirandilla podría seguir beneficiándose si cuaja otra operación.

El camerunés debutó en el Levante el pasado domingo 14 de septiembre y lo hizo de la mejor manera. Formó parte del once inicial en el encuentro ante el Levante disputado en el Ciutat de Valencia ypenas tardó diez minutos en marcar su primer tanto como azulgrana que en ese momento suponía el 2-0, aunque el choque finalizó con empate (2-2).

El atacante anotó su segundo gol en una temporada vital en su carrera porque es la primera vez que va a jugar en la élite de principio a fin después de militar en el Villarreal B en la tercera categoría la pasada campaña antes de tener la oportunidad en el primer equipo.

El delantero del Levante Karl Etta Eyong, autor del segundo tanto de su equipo en el empate ante el Betis en el Ciutat de València, señaló que espera que éste sea el primero de muchos más goles con la camiseta levantinista.

"Mucha alegría por marcar y espero que sea el primero de muchos más, lo he dado todo y el cuerpo me ha pedido descansar", apuntó a Movistar sobre su gol y el cambio en la segunda por problemas físicos.

El ariete camerunés, que fichó por el Levante en el último día de mercado proveniente del Villarreal, señaló que "lo primero felicitar a mis compañeros porque no ha sido fácil, el Betis ha venido con todo para ganar también y hemos demostrado que en casa que estamos fuertes, hay que seguir luchando y este punto es importante".