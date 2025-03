Un ex delantero del Cádiz CF se compara con Vinicius y Mbappé

El equipo más antiguo de España vive una situación apurada en una temporada 2024-25 que no está siendo nada buena. El Recreativo de Huelva milita en el grupo 2 de Primera Federación y corre serio peligro de descenso. a falta de once jornadas para el fina de la Liga, ocupa la 17ª posición (en descenso) con 30 puntos, los mimos que acredita el Atlético Sanluqueño, equipo con un fuerte vínculo con el Cádiz CF en los últimos tiempos.

El Decano juega con fuego pero aún está a tiempo de salvarse porque está a un solo punto de la 15ª plaza, la primera de la parte baja de la clasificación que otorga la permanencia.

El principal referente en ataque del cuadro onubense es Caye Quintana. El delantero formó parte del Cádiz CF en la primera mitad de la campaña 2019-20 a las órdenes de Álvaro Cervera. Participó en 15 partidos oficiales y marcó un gol antes de salir cedido en invierno al Fuenlabrada. Regresó al equipo amarillo pero volvió a salir cedido este caso al Málaga. Tras un nuevo retorno, quedó libre y miitó en el Slask Wroclaw (Polonia) antes de volver a España para unirse al Recreativo en julio de 2023.

El ariete habló esta semana ante la prensa tras la derrota en casa del Recreativo (0-2) frente al Betis Deportivo. "Fue un golpe sobre todo por cómo se dio, no jugamos mal pero en dos jugadas desafortunadas, como otras veces", se escaparon los puntos.

El atacante dijo que no tiene la receta para que su equipo salga de la zona de descenso pero tiene claro que "tenemos que apretar más. Está convencido de remontar el vuelo en la recta final del campeonato. "Estamos capacitados", indicó mientras puso como ejemplo la reciente victoria (1-2) en el campo del Hércules. El Decano vuelve a ejercer de visitante este fin de semana, en este caso ante e, Intercity, colista de la Liga.

Caye Quintana lleva siete goles esta temporada, no muy lejos de los diez que sumó el pasado curso. Al ser preguntado por su recorrido, no se mostró preocupado por ello sino por la situación del equipo. No le dio importancia no acumular más tantos y lo explicó a su manera.

El ex del Cádiz dijo que "es algo que no me preocupa. Veo mucho fútbol y veo a Mbappé o a Vinicius fallar ocasiones como esas (como las he tenido él) y cobran 80 millones".

Lo que le preocupa "es que no gane el equipo". Lo colectivo está por muy encima del aspecto individual. "Firmo tener dos como ocasiones las que fallé en Hércules y ganar todos los domingos", afirmó. Y es que "si no vamos para abajo nos vamos todo. No se va Caye, o la afición o el entrenador, nos vamos todos”, remató el delantero.