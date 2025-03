El ex del Cádiz CF que ve la luz contra su pasado

El centrocampista del Málaga Juan Pedro Jiménez, 'Juanpe', afirmó este miércoles, tras haber vuelto a jugar en los dos últimos partidos (Almería y Cádiz CF) después de más de cuatro meses en el ostracismo, que está "contentos por volver a disputar minutos" porque "llevaba tiempo" sin hacerlo y su objetivo siempre es "ayudar al equipo".

Juanpe, quien hace dos jornadas participó en 16 minutos en el 2-2 en el campo del Almería y fue titular, por cuarta vez en este curso, en la reciente derrota frente al equipo amarillo (0-2), dijo en rueda de prensa que "uno siempre quiere estar en el terreno de juego", aunque entiende tanto "la situación del equipo" como que el técnico Sergio Pellicer debe de elegir entre todos los componentes de la plantilla.

El jerezano, de 28 años y que pasó por las canteras del Cádiz CF -debutando en el primer equipo- y del Sevilla antes de militar tres temporadas en el Lugo, destacó la valía de sus compañeros Luismi Sánchez, Manu Molina, Izan Merino o Ramón Enríquez, quienes ocupan su misma demarcación, y señaló que "lo estaban haciendo fenomenal", si bien él está "trabajando también y siempre" pone "buena cara".

El jugador malaguista indicó que el Málaga, que visita este sábado al Albacete Balompié en la trigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion, "se basa en una familia, en trabajar, en poner buenas caras", y consideró que ahora ha llegado su "momento, pero no es motivo de alegría por la lesión de Ramón" Enríquez. "Uno, como futbolista, trabaja y espera la oportunidad y me ha tocado en estos dos partidos. A partir de ahora, espero contar más para el entrenador", manifestó Juanpe, aunque puntualizó que Pellicer "tiene sus opciones y a él le pagan por que el equipo vaya bien".

Aseguró que este año se encuentra "espectacular físicamente" y recalcó que él siempre se ha "sentido disponible", pero también entiende "la situación" y en todo este tiempo sin jugar ha estado preparándose "para cuando ha llegado la oportunidad''. "Cuando llevas mucho tiempo sin jugar, se nota, y en la primera parte (contra el Cádiz CF) me encontré bien, pero a medida que pasaba el tiempo iba menguando el ritmo y se me notó en algunas acciones", reconoció el centrocampista, quien subrayó que "no es el mismo Juanpe el que juega veinte partidos que el que lleva cuatro meses parado".