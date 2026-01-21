Un ex del Cádiz CF recala en el Melilla
El mediapunta Luis Morales, que la pasada campaña debutó con el primer equipo en Copa del Rey, se marcha al conjunto melillense tras causar baja en el Sanluqueño
La salida de jugadores del filial del Cádiz CF no se detiene
El granadino Luis Morales Arboleda ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador de la UD Melilla, conjunto del Grupo IV de la Segunda Federación, y se ha mostrado ilusionado con esta nueva etapa y con ganas de aportar de aportar para conseguir el objetivo.
El futbolista, de 20 años y procedente del Atlético Sanluqueño, de la Primera Federación, ocupará ficha sub-23 en la plantilla melillense. Luis Morales pasó tres campañas en la cantera del Cádiz CF llegando a debutar en el primer equipo la pasada temporada en Copa del Rey (Cádiz, 0 - Eldense, 1).
El mediapunta andaluz se mostró ilusionado en su nueva etapa deportivo -tras su paso por las canteras del Betis y el Cádiz CF- y explicó los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta del club. "Estoy muy contento de haber llegado a este club, porque veo un buen equipo, una buena ciudad y un proyecto que me ilusiona", señaló.
En cuanto a sus características sobre el terreno de juego, Morales se definió como un futbolista con movilidad y capacidad para generar peligro en zonas interiores. "Soy un segundo delantero al que le gusta venir a recibir entre líneas y tengo buena llegada", explicó el atacante.
También destacó las buenas sensaciones vividas en sus primeros días con el grupo y la acogida recibida en el vestuario. "Desde el primer día he visto que hay muy buen ambiente, un grupo sano y buenas personas, y eso ayuda mucho a adaptarse rápido", apuntó.
Además, no ocultó sus ganas de debutar y de poder aportar desde el primer momento al equipo. "Tengo muchas ganas de que llegue el domingo y, si tengo la oportunidad, ayudar a mis compañeros y sumar los tres puntos, que es lo más importante", dijo.
