La salida de jugadores del filial del Cádiz CF no se detiene

Tres jugadores del Cádiz CF Mirandilla (Niza, Luis Simón y Twizard) jugarán lo que resta de la temporada en el Atlético Sanluqueño, equipo que milita en Primera Federación, en calidad de cedidos.

Según explican desde el club cadista, "esta nueva salida responde a la necesidad de que los futbolistas continúen su proceso de formación en una categoría de máxima exigencia como la Primera RFEF, dando un paso adelante en su evolución competitiva y acercándolos al fútbol profesional".

"Con este movimiento, el club refuerza su apuesta por el crecimiento deportivo de los jóvenes valores de la cantera cadista, facilitando experiencias en contextos de mayor nivel competitivo que contribuyan a acelerar su madurez futbolística y a prepararlos para retos futuros más próximos al primer equipo".

La cuestión es que el filial del Cádiz CF sigue perdiendo jugadores muy importantes para tratar de obrar el milagro de salvar del descenso al Sanluqueño. Esta medida debilita al segundo equipo amarillo porque a estas tres bajas hay que unir las de los defensas centrales Noah y Samu Almagro, el centrocampista Raúl López y el extremo Ismael Álvarez, que salieron rumbo a El Palmar la semana pasada.

El tema es que esta medida aleja al Cádiz CF Mirandilla de pelear con garantías el ascenso a Segunda Federación, categoría perdida la pasada temporada y en la que la formación de canteranos es mucho mejor que en Tercera, que es la quinta categoría nacional.