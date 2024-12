El Cádiz CF también se ahoga en la Copa (0-1)

Cádiz/En la Copa del Rey tampoco da la talla un Cádiz CF que cayó en casa por segunda esta vez esta temporada ante el Eldense (0-1). El equipo amarillo se vio atrapado una vez más en el laberinto de la nadería, acumuló muy pocos méritos y acabó desquiciado tras ser sometido por un adversario al que le bastó un poco de orden y practicidad para ganar el duelo de la segunda eliminatoria.

La dinámica del Cádiz CF es autodestructiva. Ni una alegría en la Copa. Nada de nada, perdido en su incapacidad, con jugadores que hacen la guerra por su cuenta. Un modesto que llegó sin hacer ruido sacó los colores una vez a un cuadro amarillo sin rumbo.

Paco López hizo rotaciones como era previsible aunque desplegó un once en teoría con potencial para sacar adelante el compromiso copero. El técnico apostó de salida por un trivote con Fali como escolta de Álex Fernández y Óscar Melendo, este último en la primera titularidad de la temporada. Un 4-1-4-1 con Chris Ramos como único punta y con irrupciones por el centro del Javier Ontiveros y el propio Melendo.

El arraque fue equilibrado. El cuadro visitante plantó cara con una presión alta que también aplicaro los locales, que intentaron adueñarse de la pelota. José Antonio de la Rosa enarboló la bandera ofensiva en los compases iniciales con una peligrosa internada por la izquierda (minuto 6) y un fuerte disparo que se estrelló contra la zaga.

Pronto llegaron los problemas cuando Glauder y Julio Cabrera vieron la cartulina amarilla por dudas entradas antes del cuarto de hora. El flanco izquierdo de la defensa quedaba amenazado de expulsión.

El costaba al Cádiz CF evolucionar. Debía ir a más después de los minutos de tanteo pero fue el Eldense el que creció bien posicionado sobre el tapete y con alguna aproximación digna de mención. En el 22 Ropero firmó el primer tiro a puerta aunque sin poner en apuros a Caro. En el 26, el ex cadista Joel Jorquera disparó al lateral de la red tras escaparse de Víctor Chust.

Los locales desperdiciaron una primera media hora tirada a la basura enredados en un querer y no poder, sin exponer el esférico más allá de pases horizontales que no hacían daño. En el 32, Ontiveros se inventó una obra de arte en forma de vaselina con la zurda que se perdió muy cerca del larguero. El marbellí fue entrando en materia (más cómodo por la izquierda) y el equipo lo notó. Justo en el 35, centró al área en el saque de una falta y el remate colocado junto a un poste de Chris Ramos que iba directo a gol se topó con la mano de Dani, que despejó a córner.

Tardó 35 minutos en poner la pelota entre los palos un conjunto gaditano que trató de animarse en la recta de la primera parte. Sin embargo, Cris Montes obligó a Caro a intervenir (en el 37) para interceptar el cuero tras un disparo de Álex Bernal.

No fue capaz de generar más el Cádiz CF antes del intermedio. Ontiveros tuvo el 1-0 en el 45 tras un error de bulto de un contrario pero tras entrar en el área trazó una vaselina defectuosa que se fue al limbo. Podía haber buscado a un compañero o tirar con fuerza.

El empate sin goles al descanso hizo justicia. Escasearon las ocasiones en un duelo sin brillantez. Ninguna escuadra mereció más que la otra. Aunque los locales dominaron, lo hicieron con poca clarividencia frente a un oponente ordenado que no sufrió.

La segunda parte tuvo un arranque frenético. Poco después del pitido inicial, Ropero sorprendió a un adelantado Caro con una imponente vaselina desde el centro del campo que no fue gol de milagro al pasar la pelota a muy pocos centímetros del larguero. Casi sin respiro, De la Rosa desaprovechó delante del portero un excelente servicio de Ontiveros con una volea que mandó fuera con todo a su favor. Casi en la siguiente acción, una mala cesión atrás de Glauder obligó a Caro a salir a la desesperada para abortar el remate de Godoy en una acertada actuación del cancerbero.

Fueron cinco minutos vertiginosos que parecieron anunciar un segundo acto muy movido. El Cádiz CF se volcó tanto en ataque que jugó con fuego al dejar muchos espacios atrás. En el 60, Caro evitó el 0-1 con una gran parada tras el remate de Joel Jorquera, que se había plantado solo. La ocasión se produjo antes de las primeras sustituciones con la entrada de Brian Ocampo y Fede San Emeterio por un discreto Melendo e Iván Alejo. El 11 fue despedido con una gran pitada por parte de la afición tras haberse encarado con seguidores de Tribuna en la primera parte después de recibir silbidos.

Prosiguió el carrusel de cambios con la mente puesta en Elche (próximo sábado) con Álex y Ontiveros camino de vestuarios y turno para Rubén Sobrino y Luis Morales, este último debutante en el primer equipo. Un joven delantero que se colocó como centrocampista en el tramo defintivo del partido.

La última apuesta del técnico fue Roger Martí en una clara intención de ir a por la victoria, pero de poco sirvieron los movimientos desde el banquillo. El Cádiz CF fue incapaz de nada y en el 82 sufrió un revés del que ya no se recuperó. Julio Cabrera agarró a Iván Chapela dentro del área cuando se disponía a rematar y el árbitro no dudó en señalar un penalti que además acarreó la expulsión del lateral zurdo al ver la segunda amonestación.

El chaval se marchó desolado y el chiclanero y ex cadista Chapela marcó desde los once metros con un potente lanzamiento. Caro tocó el balón pero no pudo impedir que se colara en la portería. El autor del tanto no lo celebró por respeto a su pasada y su sentimiento cadista.

El 0-1 fue un mazazo. Con un jugador menos, el cuadro anfitrión no reaccionó, no creó una sola ocasión y sin gol no hay nada que hacer.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF: Caro, Iván Alejo (Fede San Emeterio, 60'), Víctor Chust, Glauder, Julio Cabrera, Fali, Álex Fernández (Luis Morales, 68'), De la Rosa (Roger Martí', 76), Melendo (Brian Ocampo, 60'), Ontiveros (Sobrino, 68') y Chris Ramos.

Eldense: Dani, Fran Gámez, Grigore, Nacho Monsalve, Iván Martos, Youness (Chapela, 67'), Álex Bernal (Víctor, 86'), Cris Montes (Timor, 76') Joel Jorquera, Alan Godoy (Nacho Quintana, 67') y Ropero (Sergio Ortuño, 68')

Gol: 0-1 (82') Chapela, de penalti.

Árbitro: Moreno Aragón (madrileño). Amonestó a los locales Glauder (11'), Julio Cabrera (15'), Chris Ramos (23'), y al visitante Youness (54'), Grigore (55')

Incidencias: Partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el estadio Nuevo Mirandilla.