El ex del Cádiz CF Matos, el defensa más goleador de la Liga

El Cádiz CF recorre su camino con el objetivo de seguir escalando posiciones después de haber residido en la zona de privilegio durante el primer tercio del campeonato. La reciente victoria en el campo del Real Zaragoza coloca a los amarillos cerca de la sexta plaza en plena recta final de la primera vuelta. Está sólo a punto del 'play-off'.

El conjunto entrenado por Gaizka Garitano aprovechó la 18ª jornada de LaLiga Hypermotion para subir dos peldaños tras superar al Real Valladolid y al Ceuta. El equipo caballa, recén ascendido y una de las revelaciones, empató (1-1) ante la unión Deportiva Las Palmas en el Alfonso Murube. Se adelantaron los canarios pero locales lograron la igualada con un tanto de José Joaquín Matos en el minuto 89.

El ex futbolista del Cádiz CF (30 años) está siendo uno de los grandes destacados del Ceuta, al que se unión el pasado verano tras su salida del cuadro gaditano. El equipo blanco ocupa el noveno puesto a sólo dos puntos de la zona de fase de ascenso. El jugador vivió dos etapas en el equipo amarillo de una sola temporada cada una (2018-19 y 2024-25) para un global de 50 partidos en los que marcó un gol.

El lateral izquierdo lleva cuatro tantos en 17 encuentros con el Ceuta. Es el segundo máximo anotador de su equipo con una diana menos que el delantero Marcos Fernández. Además de defender, Matos ve puerta con facilidad y es el defensa de Segunda con más goles.

Matos rompe su techo goleador en una campaña. A lo máximo que había llegado era a tres tantos con el Burgos en el curso 2023-24. De hecho, el sevillano no se caracteriza por hacer mucho goles. Lleva nueve en toda su carrera de los que casi la mitad los ha marcado en el presente ejercicio liguero. Ocho en las últimas tres temporadas en la que ha dado un paso en ataque a pesar de ser defensa.