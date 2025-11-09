El ex del Cádiz CF Mágico González deslumbra en el partido de las leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona

Las leyendas de el Barcelona vencieron por 2-0 a las del Real Madrid en un clásico español disputado en El Salvador, en concreto en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González. La cita reunió a ex jugadores de ambos equipos en un espectáculo que emocionó a miles de aficionados salvadoreños presentes en las gradas. El ex futbolista del Cádiz CF participó en el partido.

Mágico González deslumbró al mundo con sus dotes de futbolista en la década de los 80. Lo hizo en el Cádiz CF. Su Su enorme talento despertó el interés del Barcelona, con el que llegó a participar en una gira. No firmó por el cuadro azulgrana por razones no deportivas. Varias décadas después, la noche del pasado sábado al domingo en España, formó parte del equipo de veteranos del Barcelona.

El denominado partido de leyendas estuvo marcado por el doblete de Javier Saviola, un minuto de silencio como homenaje al ex fubolista salvadoreño Jaime 'Chelona' Rodríguez -ex mundialista que falleció en septiembre pasado- y la participación en el partido del 'Mágico' González, principal figura del fútbol del país y considerado por muchos como el mejor jugador en la historia del Cádiz CF.

El primer tiempo fue todo un espectáculo de 'Mágico' González, haciendo de las suyas, quitándose con sutileza la marca del madridista Pepe, brindando pases y buscando el balón.

Los hinchas que asistieron al estadio Jorge González apaludían cada vez que el ídolo salvadoreño tocaba el balón y fue despedido con ovación a su salida, tras 7 minutos en el terreno de juego.

Las leyendas del equipo azulgrana tuvieron más llegadas y posesión del balón durante el primer tiempo y fue el argentino Javier Saviola quien abrió el marcador en el minuto 19.

Tras una breve pausa de hidratación, las leyendas de ambos equipos volvieron a la cancha para deleitar a sus seguidores salvadoreños -niños, jóvenes y adultos- que se emocionaron con cada jugada.

Al cierre del primer tiempo el público animó a los ex jugadores gritando a una sola voz, Barca y Madrid. El ex portero español Íker Casillas también fue ovacionado al salir de la cancha en el minuto 47.

El partido bajó su intensidad en el transcurso del segundo tiempo, hasta que en el minuto 72 apareció nuevamente Saviola para marcar el definitivo 2-0. Los ex jugadores se llevaron los aplausos de los aficionados salvadoreños, que vivieron la experiencia de un clásico español en la tierra cuscatleca.