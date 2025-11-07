El Cádiz CF, en el Barcelona-Real Madrid de leyendas: dónde ver el partido por televisión

El FC Barcelona Legends jugará la madrugada del sábado al domingo a las 19:00 horas local (2 de la madrugada en España) el tercer partido del año ante el Real Madrid Leyendas en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, tras vencer en septiembre en Monterrey (México) ante los Tigres (2-3) y ahora hace dos semanas en Abuja (Nigeria) ante un combinado de jugadores africanos (1-3). Éste será el primero de los choques antes de volver a jugar dentro de dos semanas en Tokio ante el conjunto blanco. El partido podrá seguirse en directo por el canal oficial de YouTube del FC Barcelona.

La presencia de Mágico González es el plato estrella para el Cádiz CF y el cadismo, que también podrá disfrutar de otro ex que jugará con el Real Madrid, Kiko Casilla.

Albert Ferrer, entrenador del Barça Legends, contará con un debutante como Touré Yaya. El jugador de Costa de Marfil disputó tres temporadas en el conjunto culé, donde logró dos ligas, una Copa del Rey con un recordado gol en la final y una Champions League, entre otros títulos. Martín Montoya, también hará su debut a las órdenes de Ferrer. El ex jugador formado en La Masia sumó tres ligas, dos Copas del Rey y la Champions League del 2015 disputada en Berlín durante su periplo como jugador azulgrana.

Quien también volverá a vestir la camiseta azulgrana es Romario. El astro brasileño hizo su debut con el Barça Legends la pasada temporada en Curitiba (Brasil) en el partido que los catalanes disputaron a beneficio del Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe.

La otra novedad para el partido será Mágico González, leyenda del Cádiz CF que ya jugó con el Barça en una gira en Estados Unidos en 1984 junto a Diego Armando Maradona. El inolvidable jugador salvadoreño se vestirá de nuevo con la camiseta azulgrana tal y como hiciera hace 41 años. En la cita estrá también un gaditano que no tiene pasado cadista como es el sanluqueño Nolito, ex futbolista del conjunto azulgrana.

El resto de jugadores convocados para este enfrentamiento son Jesús Angoy, Vítor Baía, Frédéric Déhu, Carlos Puyol, Marc Valiente, Juan Pablo Sorín, Fernando Navarro, Gerard López, Marc Crosas, Phillip Cocu, Gaizka Mendieta, Roger García, Nolito, Ludovic Giuly y Javier Saviola.

Por su parte, el Real Madrid Leyendas ha convocado a Iker Casillas, Kiko Casilla, Nuñez, Pepe, Pavón, Agus, Velasco, Congo, McManaman, Julio Baptista, Savio, Amavisca, Iván Campo, Guti, Raúl Bravo, Fernando Sanz, De la Red, Balboa y Karembeu. En las filas blancas destaca otro ex del Cádiz CF, el portero Kiko Casilla.