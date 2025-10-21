Mágico González, leyenda del Cádiz CF, vestirá de azulgrana

Mágico González posa con la camiseta del FC Barcelona en el estadio que lleva su nombre.

El Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González de San Salvador acogerá el reencuentro del ídolo con sus aficionados. El inolvidable futbolista del Cádiz CF jugará con el Barça Legends un clásico contra el Real Madrid Leyendas el próximo 8 de noviembre, un partido organizado por NSN y Stoneweg Places & Experiencies.

En los dos últimos partidos con el Barcelona, Diego Armando Maradona coincidió con Mágico González. Fueron dos amistosos en Estados Unidos, celebrados en el Giants Stadium, uno ante el Cosmos de Johan Neeskens y el otro ante el Fluminense de Romerito.

La leyenda del Cádiz CF estará acompañada de futbolistas de la talla de Romario o Carles Puyol. Además, en este clásico también debutará Touré Yaya. En el bando blanco se esperan a jugadores como Iker Casillas, Guti o Pepe.

El clásico entre viejas glorias será el primero del mes de noviembre. El 22 del mismo mes, el duelo se reeditará en Japón. Para este encuentro ya está confirmada la presencia de Andrés Iniesta, Raúl González, Luis Figo o Rivaldo. De esta manera, en apenas dos semanas las leyendas de Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en dos continentes, con un trozo muy importante de la historia del Cádiz CF que representa Mágico González.

35 años de su último partido con el Cádiz CF

Precisamente este martes, 21 de octubre, se cumplen 35 años del último encuentro oficial de Mágico González con el equipo amarillo. Fue un 21 de octubre de 1990, en un Cádiz-Betis que acabó con triunfo verdiblanco por 1-2. El salvadoreño salió de inicio pero en el descanso Héctor Veira le dejó en vestuarios para que entrara en su lugar Manolito. Horas bajas del ídolo del cadismo que salió en aquel momento de la peor manera posible del club que le dio a conocer mundialmente.

En aquel momento Mágico González contaba con 32 años y dejaba atrás algo más de siete temporadas de amarillo en las que acumuló 221 encuentros oficiales y 75 goles. Cinco campañas en Primera y dos en Segunda División.