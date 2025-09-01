El ex del Cádiz CF Juanmi, una opción el último día de mercado

El 1 de septiembre de convierte en un día de locos en el mercado de verano. El plazo de inscripción finaliza a las 12 de la noche y hasta entonces se producirán numerosos movimientos. La prioridad del Cádiz CF pasa por el fichaje de un defensa central y un delantero centro y quién sabe si apuntala alguna posición más.

El último día de mercado sale a la luz el nombre de un ex futbolista del Cádiz CF. Juanmi (32 años) no parece entrar en los planes del Getafe y, según Solofichajes, varios clubes de Segunda División han preguntado por él. El equipo entrenado por José Bordalás estaría dispuesto a facilitar la salida del atacante, que ha tenido problemas físicos durante la pretemporada y no ha tenido minutos en el comienzo del campeonato en Primera (se han disputado tres jornadas de Liga)

Juanmi perteneció al cuadro gaditano en la segunda parte de la campaña 2023-24 cedido por el Betis. Participó en 16 partidos y marcó tres goles con los amarillos aunque vivió el amargo trance del descenso antes de regresar al conjunto verdiblanco. El jugador malagueño salió al Getafe a mitad del curso 2024-25 con opción de compra en el caso de que los madrileños lograsen la permanencia. Su contrato con los azulones se extiende hasta el 30 de junio de 2027.

Salvo un giro radical en las últimas horas, no parece fácil que Juanmi pueda marcharse del Getafe y en ese caso sería poco probable que recalase en el Cádiz CF, aunque nada se puede descartar en las últimas horas del periodo estival de fichajes.