El ex del Cádiz CF Etta Eyong explica por qué salió del Villareal y anuncia su objetivo

El delantero camerunés Etta Eyong, ex futbolista del Cádiz CF, admitió el miércoles q0 de septiembre, en su primera comparecencia pública desde que firmó por el Levante el 1 de septiembre procedente del Villarreal, que el club amarillo le dejó claro que no iba a tener minutos esta temporada y que por eso decidió elegir "la mejor opción", que fue fichar por la entidad levantinista.

"La verdad es que el Villarreal tenía un proyecto también con los fichajes que había hecho. Me dijo claramente que no iba a tener minutos. Yo necesitaba minutos para jugar, he mirado las ofertas que tenía y he elegido la mejor opción para venir al Levante", dijo a los medios de comunicación en una rueda de prensa. El traspaso del ariete del Villarreal al Cádiz CF ha generado ingreso en las arcas del club del Nuevo Mirandilla.

El delantero, de 21 años y que firmó con el Levante hasta 2029, reconoció que tuvo "muchas ofertas" tanto de España como del extranjero, pero que escogió el Levante por su proyecto y porque le permitía seguir en la liga española

"Quería quedarme aquí en España y demostrar que puedo hacer algo aquí antes de irme. El proyecto del Levante me gustó. Es un club que busca mantenerse en Primera y yo también busco progresar en mi carrera. He elegido el Levante como mejor opción para mí, para crecer y ayudar al equipo a crecer. En los equipos pequeños también se puede crecer", comentó.

"Lo más importante es poder ayudar al equipo, los goles vienen cuando el equipo está bien. Primero ayudar al equipo y luego pensar en lo personal. Las cosas saldrán solas", añadió.

Etta, que lucirá el dorsal 21 en el Levante, se mostró entusiasmado por su posible debut el domingo ante el Real Betis en el Ciutat de València.

"Lo único que les puedo pedir es que este domingo vengan y nos apoyen. He venido para disfrutar de los partidos con ellos. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros, y, personalmente, también lo mejor de mí, para intentar dar una alegría a la afición que venga este domingo a apoyarnos", aseveró.

El delantero camerunés, además, confesó que para él "es un objetivo" poder jugar con su selección y participar en la Copa África del próximo año, pero descartó que sea ahora una prioridad. "No voy a ponerlo en mi cabeza. Lo importante es hacer las cosas bien aquí y si lo hago bien, seguramente llegará jugar con mi país", señaló.