Un ex del Cádiz CF que ejerce de capitán lidera la convocatoria del Sporting de Gijón

El Sporting se entrenó en Gijón durante la mañana del jueves 8 de enero antes de iniciar a primera hora de la tarde el viaje con destino a Cádiz, donde el viernes (20:30) se enfrenta al conjunto amarillo en el estadio Nuevo Mirandilla.

Después de la sesión, la expedición rojiblanca salió hacia el Aeropuerto de Asturias, donde tenía previsto tomar un vuelo a Sevilla. Una vez en la capital hispalense, el equipo continuaba el desplazamiento en autocar hasta Cádiz y allí se concentraba en el Hotel Occidental.

Tras el partido que se juega la noche del viernes el equipo norteño se desplazará por carretera Sevilla, donde pernoctará en el Hotel NH Collection. En la mañana del sábado 10, el Sporting ha programado un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol (Real Betis Balompié). Tras la sesión, la expedición regresará a Asturias con un vuelo desde Sevilla a las 13:35 horas.

El cuerpo técnico que lidera Borja Jiménez dio a conocer la lista de convocados, integrada por 22 futbolistas. Son bajas el centrocampista Loum, lesionado, y el lateral izquierdo Brian Oliván. El ex del Cádiz CF, recién fichado por los rojiblancos, cumple sanción tras ser expulsado en el duelo ante el Málaga en su estreno oficial como sportinguista.

Si figura entre los citados otro ex del Cádiz CF: Rubén Yáñez. El portero formó parte del equipo amarillo en el ejercicio 2017-18 cedido por el Getafe aunque sólo jugó media docena de partidos de la Copa del Rey sin llegar a participar en la Liga, en la que fue suplente de Alberto Cifuentes. El cancerbero es titular indiscutible y capitán del cuadro asturiano, con el que acaba de renovar hasta el 30 de junio de 2028.

Los jugadores del Sporting que realizan el trayecto a Cádiz son los siguientes: Rubén Yáñez, Guille Rosas, Pablo García, Lucas Perrin, Diego Sánchez., Nacho Martín, Gaspar Campos, Jesús Bernal, César Gelabert, Dani Queipo, Christian Joel Sánchez, Álex Corredera, Pablo Vázquez, Jonathan Dubasin, Amadou, Juan Otero, Kevin Vázquez, Eric Curbelo, Justin Smith, Alex Diego, Manu Rodríguez y Mario Ordóñez.