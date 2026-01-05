Brian Oliván no podrá jugar con el Sporting el partido contra el Cádiz CF y pide perdón

Después del meritorio empate (2-2) obtenido contra el Deportivo de La Coruña en el estadio Abanca Riazor, la mirada del Cádiz CF se traslada ya al siguiente compromiso de LaLiga Hypermotion que supone el primer del año 2026 en el estadio Nuevo Mirandilla justo en el cierre de la primera vuelta. El conjunto amarillo, séptimo clasificado con 31 puntos, ejerce de local frente al Sporting de Gijón, octavo con 30 después de perder (1-3) en El Molinón contra el Málaga.

El cuadro asturiano sufrió un serio revés en su feudo que cortó de cuajo una racha positiva que se quedó en tres victorias consecutivas. El encuentro presentó como novedad el estreno oficial en el Sporting de Brian Oliván (31 años) El lateral izquierdo estaba libre (había acabo contrato con el Espanyol el 30 de junio de 2025), firmó a mediados del pasado mes de diciembre y debutó el 4 de enero.

El barcelonés formó parte de la plantilla del Cádiz CF entre 2016 y 2019 y durante esas tres temporadas participó en 70 partidos oficiales. No jugó más porque Álvaro Cervera no lo quería en el equipo. La relación entre ellos no era precisamente buena. Girona, Mallorca y Espanyol fueron sus siguientes destinos tras salir de la entidad cadista hasta su reciente aterrizaje en el municipio gijonés.

Su estreno con el Sporting no fue afortunado. Empezó como suplente, saltó al césped en el minuto 66 y veinte más tarde fue expulsado con tarjeta roja directa "por hacer una entrada a un adversario en la disputa del balón haciendo uso de fuerza excesiva", explicó el colegiado en el acta.

La expulsión acarrea consecuencias porque el catalán será sancionado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol y por tanto será baja para la cita que se dirime en el antiguo Carranza.

Brian Oliván no volverá en esta ocasión a la que fue su casa y tendrá que seguir el encuentro por televisión. El lateral se pronunció a través de su cuenta de instagram para disculparse por la roja que vio el día de su estreno: "Debut amargo en El Molinón. Asumo el error y pido disculpas a la afición y al equipo por dejarles en inferioridad en un momento decisivo. Ahora toca aprender, trabajar y seguir creciendo".