El ex del Cádiz CF Chris Ramos marca un gol y da aire a Ancelotti

Chris Ramos puso fin a su etapa de dos temporadas y media en el Cádiz CF a mediados del pasado mes de agosto cuando se anunción de manera oficial que su nuevo destino era el Botafogo. Se marchó en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2026 pero a tenor de su emotiva despedida todo hace indicar que su salida es definitiva, aunque el presidente, Manuel Vizcaíno, dejó abierta la opción de su regreso el curso venidero.

El delantero debutó en su nuevo equipo por todo lo alto el 24 de agosto cuando marcó dos goles en la victoria (1-3) sobr el Juventude. Volvió a anotar un tanto tres semanas después de hacerlo en el empate (3-3) ante el Mirassol y tras un mes sin ver puerta, el 19 de octubre se reconcilió con el gol y con una diana abrió el camino del triunfo (0-2) sobre el Ceará.

El futbolista gaditano participó en el segundo tanto con un cabezazo que llevó el balón al poste antes de que su compañero Jeffinho firmase el 0-2.

Botafogo, defensor del título, continúa en la quinta posición de la Liga brasileña, con 46 puntos, seis por debajo del Mirassol, cuarto colocado, última plaza que da acceso directo a la Libertadores.

Chris Ramos contribuyó a una victoria que dio algo de tranquilidad a Botafogo después de dos derrotas consecutivas. El entrenador, Davide Ancelotti, toma aite en el banquillo en una temporada que no está siendo fácil.

El ariete andaluz acumula una decena de partidos oficiales con su actual escuadra (ocho de Liga y dos de Copa) y lleva cuatro goles en 545 minutos. Desde su llegada a Brasil ha vivido de todo. Además de sumar cuatro dianas, sufrió un traumatismo craneal el 30 de agosto del que se recuperó sin problemas y el 20 de septiembre fue expulsado en el encuentro ante el Atlético Mineiro.