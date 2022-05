El vídeo de la euforia en el vestuario del Cádiz CF tras ganar al Elche

No había nadie en el Cádiz CF que no fuese consciente de la importancia del partido contra el Elche de la 35ª jornada de Liga. Había que ganar y el conjunto amarillo no paró hasta conseguirlo. Fue una tarde inolvidable.

La victoria (3-0) llegó en los últimos minutos del encuentro disputado el pasado sábado 7 de mayo. Los tres goles desataron la euforia en los jugadores y en una afición que vibró como nunca.

El subidón que supuso el triunfo en los instantes finales se reflejó en la entrada de los futbolistas en el vestuarios poco después de terminar el partido. Tras intercambiar saludos con la hinchada, los jugadores del Cádiz CF llegaron exhaustos pero felices.

Resonaron gritos de alegría. Era el momento de celebrar una victoria muy importante antes de trasladar la mente a la siguiente cita porque la Liga no da tregua. El jueves 12, visita a la Real Sociedad en otro duelo trascendental en busca de la salvación.

El Cádiz CF colgó en sus redes sociales un vídeo de apenas 16 segundos que reflejó la euforia de los amarillos en el acceso al vestuario. Destaca José Mari, que entra en plena explosión de alegría y se funde en un abrazo con el entrenador, Sergio González.

La permanencia está un poco más cerca aunque el equipo amarillo aún debe seguir luchando en los tres capítulos restantes para terminar de amarrar el objetivo.