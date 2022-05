Sergio: "El gol de Sobrino ha sido de tener dos huevos"

Sergio González, entrenador del Cádiz CF, dejó sus impresiones en sala de prensa después de una victoria muy valiosa sobre el Elche.

Paciencia del Cádiz CF. "Creo que es importante como el equipo ha entrado en el partido. Contra el Athletic no entramos bien, hoy sí y a pesar del 0-0 hemos sido mejor que ellos. Después de la expulsión lo hemos aprovechado, está claro. Hemos dado un paso al frente, se le ha metido verticalidad. Era un partido difícil porque antes de jugar estábamos en descenso. Contentos por ellos y por la afición, que cada vez hacen un recibimiento mejor. Ojalá sea el siguiente paso al camino que nos queda. Pero esto no acaba aquí".

Punto de ansiedad en el equipo. "Es verdad que pasaba eso pero para que no se repitiera lo del Athletic, pero es mejor pecar de ansiedad de precipitación que de dejadez. A pesar de estar bien plantados, nos hemos precipitados en controles y ciertos desajustes con el balón. Y en los últimos 15 minutos de la primera parte hemos sufrido más".

Fuera del descenso. "Te da cierta tranquilidad pero sólo cierta tranquilidad porque todo está muy apretado y hay sorpresas. Hemos visto los seis goles hoy del Granada al Mallorca. Debemos seguir igual y mantener esas sensaciones". Del mismo modo, el técnico del Cádiz CF se refirió a las bajas de Jonsson y Fede San Emeterio a pesar de estar convocados. "Jonsson y Fede era para que ellos no supieran las bajas que tuviéramos. Es la verdad. Al final no han podido entrar. Preferimos tenerlos con nosotros para no dar pistas".

¿Cómo se vivió el Mallorca-Granada (2-6)? "Hemos visto la primera parte en la comida y la segunda no, de ahí a la sorpresa. Fuimos mirando resultados porque nuestra misión era ultimar lo que podíamos hacer nosotros. Los chicos han entendido la presión que había hoy", aclaraba.

¿Es posible que haya tres equipos para un puesto? "Son muchas cábalas. Debemos ir a San Sebastián con ganas y descansados. Hay que centrarse en ganar a la Real Sociedad, lo demás no nos debe entretener. Focalizados en recuperarnos bien e ir con plenas garantías a ese partido".

El del Elche, un partido parecido al del Villarreal. "La constancia que tiene el equipo se manifiesta en todos los partidos por encima de que acompañe o no el resultado. En la segunda parte, dimos muestras de querer ganar el partido. Antes de la expulsión ya pudimos adelantarnos y después entendíamos que hoy era el día y los chavales lo han entendido igual".

Elogios a Sobrino por un segundo gol clave. "El trabajo global es importante y que nuestros delanteros tengan la confianza para ese gol. Sobrino es todo pundonor, entrega y tiene buenas condiciones. Es un gol de fe, de creer y, como se dice vulgarmente, de ir con dos huevos a por ese balón. Nos ha dado ese poso necesario".