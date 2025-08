Esta sería la alineación del Cádiz CF en el primer partido de Liga

El Cádiz CF enfila recta final de la pretemporada con la mirada puesta en el próximo 17 de agosto, cuando se estrena en la Liga con el encuentro ante el Mirandés que tiene como escenario el estadio Nuevo Mirandilla.

El desarrollo del periodo de preparación permite esbozar la composición de la primera alineación de los amarillos de la campaña 2025-26. El punto de partida para poder plantar cara sobre el césped pasa por adquirir un buen estado físico y unos futbolistas llegan más en forma que otros al pistoletazo de salida.

La alineación del debut liguero queda condicionada por la condición física de los jugadores. Gaizka Garitano tendrá muy en cuenta cómo está cada uno a la hora de definir el once inicial. Si el campeonato arrancase hoy, habría más de una ausenca de calado.

El entrenador se enfrenta a la dificultad que supone no disponer de todos sus pupilos a pleno rendimiento. Hay varios futbolistas que llevan retraso en la preparación debido a molestias que ejercen de palanca de freno. Así, es posible que el técnico no pueda confeccionar la formación que le gustaría y se vea obligado a adaptarse a las circunstancias. Más allá de las lesiones, no es descartable que se produzca algún traspaso.

Los jugadores que hasta la fecha han completado toda la pretemporada son los que cuentan más posibilidades de optar a la titularidad en el esperado choque contra la escuadra burgalesa.

Con David Gil inmerso en la fase final de la recuperación de la operación de rodilla a la que fue sometido el pasado mes de mayo, no hay duda de que el guardián de la portería será Víctor Aznar, como en los últimos compromisos del ejercicio 2024-25.

La línea defensiva está disponible en su totalidad salvo incidencia en los próximos días. Si emplea una zaga con cuatro hombres, lo normal es que empiecen Iza Carcelén, Bojan Kovacevic, Víctor Chust y Mario Climent.

Moussa Diakité y Sergio Ortuño parten en principio con plaza fija en el doble pivote y Brian Ocampo desde la banda izquierda. Con ocho inquilinos claros, quedarían por definir los tres restantes que podrían ser Yussi Diarra escorado en el costado derecho y dos puntas con Roger Martí y Álvaro García Pascual.

Si Garitano se inclina por un solo punta (tendría que decidir entre los dos mencionados), Diarra podría actuar en tres cuartos y dejar libre la banda derecha que podría ocupar José Antonio de la Rosa.

Esa primera alineación dependerá en buena medida de cómo se encuentren otros jugadores que han sufrido molestias (Älex Fernández, Joaquín González, Suso, Ontiveros, Chris Ramos) y aún no se sabe si estarán listos para jugar el domingo 17. En caso de que puedan hacerlo, la cuestión es cuánto tiempo deben estar sobre el tapete si se tiene en cuenta que no han podido desarrollar todo el trabajo de preparación.