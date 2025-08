Las dudas en el Cádiz CF a dos semanas del comienzo de la Liga

Once inicial del Cádiz en el partido contra el Ceuta.

El Cádiz CF no detiene su marcha en una pretemporada que avista su final para dar muy pronto el bocinazo de salida a la campaña 2025-26. La hoja de julio ya quedó arrancada del calendario, el mes de agosto ya está en marcha y el 17 es el día establecido para el pitido inicial de la Liga con el encuentro ante el Mirandés programado en el estadio Nuevo Mirandilla.

La pregunta es cómo llegará el conjunto amarillo al punto de partida de la competición oficial. No hay garantía de que lo haga en las mejores condiciones pero tampoco se puede vaticinar un arranque negativo. Es una moneda al aire ahora mismo. La incógnita que está en el aire y empezará a resolverse en poco tiempo es cuál el estado real del equipo. Lo de ahora no dejan de ser ensayos. Seis lleva con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas. Los resultados tampoco son un termómetro real aunque cuando se produce un revés pueda brotar la semilla de la duda.

El amistoso más reciente dejó un resultado adverso con el fuerte varapalo (0-3) sufrido ante el Ceuta en Sanlúcar de Barrameda la tarde noche del pasado sábado 2 de agosto. La imagen fue bastante pobre. Perder por goleada (1-5) ante el Leiria (Segunda División portuguesa) podía ser más comprensible después de sólo una semana de pretemporada. Caer de maneta contundente frente a un recién descendido 18 días después sí es más inquietante aunque cabe la excusa de que se trató sin más de una mera prueba. En cualquier caso, el Ceuta se marchó contento y en el Cádiz CF toca reflexionar.

El verano es tiempo de vaivenes, de dar una impresión positiva en un partido y negativa en el siguiente. Las rotaciones están a la ordel del día y participan futbolistas que quizás no lo harán durante el curso o tendrán poco protagonismo. Se sacan más conclusiones en las derrotas porque son las que sirven de toque de atención que conduzca a una necesaria progresión. Para eso está la pretemporada.

Lo cierto es el último partido fue el primero que el Cádiz CF se quedó sin marcar. El problema no sólo fue que no viese puerta y generase pocas ocasiones. A esa carencia se añadió la debilidad en el centro del campo y sobre todo la fragiliad en la zona trasera (defensa y portería). La presión asfixiante arriba duró poco tiempo y la segunda parte fue para tomar nota y que no se vuelva a repetir.

La derrota en El Palmar carece de relevancia. Aunque a nadie le gusta perder, no es mala del todo para apretar las tuercas de una maquinaria que da la sensación de andar lejos de estar engrasada. Y no queda mucho para empezar a pelear por los puntos. Sólo dos semanas. En el vestuario tienen claro que quieren comenzar con una victoria en casa delante de la afición.

El once que saltó al césped a priori se pareció poco al que en teoría saldrá en la jornada inaugural del campeonato salvo que las lesiones que pueden condicionar las decisiones de Gaizka Garitano. Son numerosos los jugadores con problemas físicos que pueden limitar el margen de manobra del entrenador. Cuerpo técnico y futbolistas trabajan a fond con la idea de arrancar con éxito.

El Cádiz CF se presenta a las dos últimas semanas del periodo de preparación con el deber de seguir mejorando. Lo que de verdad importa es que el equipo ofrezca un buen rendimiento cuando llegue la hora de la verdad. Más allá de la inscripción de los jugadores en LaLiga que debe formalizar el club, la hinchada espera que una versión solvente de su equipo desde el primer momento.