El error de Vizcaíno que el Cádiz CF aún está pagando

Las últimas dos temporadas del Cádiz CF no fueron precisamente buenas. La 2023-24 se saldó con el descenso a Segunda División después de cuatro cursos consecutivos en Primera. La 2024-25 la desarrolló en la parte baja de la clasificación, siempre alejado de la zona alta y sin opciones de pelear por el ascenso.

El propio presidente, Manuel Vizcaíno, poco después de la finalización del campeonato, calificó de muy deficiente la última temporada. El club ya está inmerso en la nueva andaduda 2025-26 con el objetivo de dar un paso adelante y hacer una buena campaña.

El máximo responsable de la entidad cadista fue entrevistado por José Guerrero Roldán en 'El Yuyu' y reconoció que uno de sus mayores errores fue destituir a Sergio González. El entrenador se hizo cargo del conjunto amarillo en el ecuador de la campaña 2021 tras el despido de Álvaro Cervera y consiguió salvar a un equipo que estaba en zona de descenso. En el curso 2022-23 guio al Cádiz CF a una nueva permanencia en Primera, pero en el 2023-24 fue cesado a mitad de campaña con el equipo en descenso que no se salvó con Mauricio Pellegrino en el banquillo.

Vizcaíno considera que cambiar de técnico en aquella última temporada en la élite no fue una decisión adecuada. "Uno de mis mayores errores ha sido prescindir de Sergio González", dijo. De hecho, aseguró que "aún lo estamos pagando".

El presidente se refirió no ya a la temporada del descenso, sino a la siguiente en la que no hubo opción de volver a Primera. "No sé si nos hubiésemos salvado (con Sergio González), pero en caso hubiéramos ascendido al año siguiente", afirmó el máximo responsable del club.

Sergio González denunció al club del Nuevo Mirandilla tras ser despedido para reclamar la indemnización que considera que le corresponde. Hay un juicio programado para el próximo mes de de octubre aunque es posible que no llegue a celebrarse si las partes llegan un acuerdo.