El presidente del Cádiz CF rescata la idea de construir un estadio nuevo

Cádiz/Los dirigentes del Cádiz CF llevan varios años manejando el propósito de construir un estadio. La idea sigue pie a tenor de las declaraciones realizadas por el presidente, Manuel Vizcaíno, en el programa El Rincón del Yuyu. Cada cierto, tiempo, el empresario rescata la intención de hacer un estadio nuevo.

Vizcaíno considera que el actual estadio, denominado Nuevo Mirandilla, "ya no da para más". De hecho, asegura que "necesitamos uno nuevo que nos permita generar ingresos, algo que no podemos hacer ahora".

El máximo responsable del club aprieta las tuercas. Da por sentado que mientras él siga al frente, el Cádiz CF "seguirá siendo de Cádiz" aunque recalca la importancia de contar con unas instalaciones con las que poder generar más ingresos. "Hace falta un estadio distinto en la ciudad de Cádiz que nos permita crecer, con el que tenemos ahora no podemos hacerlo".

"La ciudad hizo un gran esfuerzo" en la construcción del actual estadio, que a la ciudad le costó poco porque se pagó con los locales", sostiene Vizcaíno a la vez que sostiene que "ya no da más de sí". Asegura que "no podemos meter más gente y eso nos frena".

Generar ingresos a través de la venta de entradas y abonos es un modelo que se queda antiguo a juicio del presidente del Cádiz CF mientras pone un ejemplo. "Otros clubes, como el Atlético de Madrid, han sacado provecho al entorno de su estadio, cosa que nosotros no podemos hacer no hay espacio". Añade que el Cádiz CF "sólo tiene una tienda y punto. No tiene posibilidad de desarrollo, de meter mas asientos, dos mil más como mucho pero generaría problemas de evacuación".

"Con el descenso hemos aparcado el tema pero seguiremos reivindicando un nuevo estadio como algo que nos permita crecer", resalta Vizcaíno, que ve indispensable tener un recinto moderno para que el conjunto amarillo pueda competir a un alto nivel. "Si queremos seguir siendo competitivos, necesitamos un estadio que nos permita ganar más dinero y reinvertirlo en el equipo, remata el presidente de la entidad cadista.