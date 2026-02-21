Épica remontada del filial del Cádiz CF

El Cádiz CF Mirandilla firmó una remontada de carácter el sábado 21 de febrero en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) para imponerse por 3-2 al Córdoba B en un encuentro que cambió por completo en la segunda mitad y que se cerró tras un largo y tenso tiempo de prolongación.

El partidon arrancó con un Mirandilla bien posicionado y con intención de asumir la iniciativa en el juego. En el minuto 10 llegó el primer acercamiento amarillo, aunque sin premio. Fue el conjunto visitante quien mostró mayor eficacia: en el 18’ logró adelantarse (0-1) y, en el 33’, tras una acción a balón parado y un rechace en el área, amplió la ventaja hasta el 0-2. Entre ambos tantos, Héctor vio la cartulina amarilla (20’). El filial cadista se marchó al descanso con una desventaja exigente y la necesidad de reaccionar en la reanudación.

La segunda parte mostró una versión más agresiva y ambiciosa del filial cadista. El equipo local adelantó líneas, incrementó la presión tras pérdida y comenzó a generar superioridades por fuera, empujando al Córdoba B hacia su propio campo.

El 1-2, obra de Ngono, llegó como consecuencia del empuje local, metiendo de lleno al equipo en el partido. Con mayor ritmo y convicción, el Mirandilla continuó insistiendo hasta que José González encontró el empate (2-2), reflejo del dominio territorial de locales y su crecimiento en el juego.

La remontada se consumó en el minuto 78, cuando Ngono culminó una acción ofensiva para establecer el definitivo 3-2. El tanto premió la fe del conjunto amarillo y dio la vuelta de manera definitiva a un marcador que había sido adverso desde el primer tiempo.

El tramo final estuvo marcado por la intensidad y los nervios. El Córdoba B trató de volcarse en busca del empate, mientras el Mirandilla defendía con orden y solidaridad.

Finalmente, tras nueve minutos de añadido, llegó el pitido final que certificaba la victoria para un Mirandilla que supo sobreponerse a un 0-2 adverso y construir el triunfo desde la intensidad, el convencimiento y la eficacia en la segunda mitad.