El entrenamiento más especial del Cádiz CF: 2.000 aficionados en el estadio y baño de masas para dos jugadores

El viernes 2 de enero fue un día especial porque el Cádiz CF, sin perder de vista la competición que se reanuda de manera inminente, estuvo más que nunca de su afición. No es habitual que las sesiones se desarrollen con la asistencia de espectadores, pero esta vez así lo organizó la entidad cadista de manera excepcional en fechas tan especiales.

Así, Cádiz CF abrió las puertas del estadio Nuevo Mirandilla en la mañana del viernes para que los aficionados pudieran disfrutar del entrenamiento del primer equipo. La respuesta del cadismo no se hizo esperar y más de 2.000 aficionados se dieron cita en el templo amarillo (en la zona de Preferencia) para animar a los suyos en este inicio de año 2026.

Se notó la numerosa presencia de público infantil en plenas vacaciones navideñas. Algunos portaron carteles con peticiones a sus ídolos.

La sesión sirvió como antesala al próximo compromiso liguero del conjunto dirigido por Gaizka Garitano, que visitará el estadio Abanca-Riazor el próximo domingo 4 para enfrentarse al Deportivo de la Coruña (21:00horas) en el encuentro encuadrado dentro de la vigésima jornada.

Al término del entrenamiento se llevó a cabo el acto de presentación de los dos últimos fichajes del Cádiz CF, Jerónimo Dómina y Antoñito Cordero, quienes saltaron al terreno de juego para posar ante los aficionados presentes en el recinto.

Ambos jugadores compartieron bonitos momentos con los espectadores, a los que regalaron balones y firmaron autógrafos. El delantero y el extremo recibieron el cariño de los hinchas ubicados en grada que les brindaron el mejor de los recibimientos. Un baño de cadismo para iniciar su recorrido en el equipo amarillo. El siguiente paso es su estreno en un partido oficial, algo que debe decidir el entrenador.