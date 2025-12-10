El entrenador con más partidos en Primera en la historia del Cádiz CF recibe una llamada para volver a trabajar

Su suceden los movimientos en los banquillos en Primera y Segunda División. Son numerosos los equipos de la categoría de plata que han cambiado de entrenador y en la élite, aunque en menor medida, también se ha producido alguna novedad. En el Cádiz CF, Gaizka Garitano vivió una situación complicada después de una secuencia de seis partidos seguidos sin ganar aunque la victoria en el campo del Córdoba devolvió la tranquilidad.

El nombre de un ex técnico cadista sale a la luz para hacerse cargo de un equipo en apuros. Sergio González dirigió al conjunto amarillo entre enero de 2022 y el mismo mes de 2024. Se convirtió en el técnico con más partidos en Primera en la historia del club con 77, a los que sumó cinco de la Copa del Rey para un total de 82.

Sergio fue destituido en enero de 2024 debido a la mala marcha del Cádiz CF (acabó descendiendo a Segunda con Mauricio Pellegrino) y desde entonces no ha vuelto a los banquillos. Lleva casi dos años sin entrenar pese a que durante este tiempo ha sonado para más de una escuadra y a que ciertos rumores lo situaron de nuevo en el cuadro gaditano, con el que tiene un juicio pendiente por desacuerdos en la indemnización por su despido. De vez en cuando asiste al estadio Nuevo Mirandilla para ver partidos del Cádiz CF.

El Levante es el colista de Primera y tras propiciar un relevo en el banquillo, no es descartable que pueda producirse un nuevo cambio. Julián Calero fue cesado y ocupó su lugar Álvaro del Moral, que debutó el pasado fin de semana con una derrota (2-0) en el campo de Osasuna. Su puesto tiene un carácter provisional.

El club valenciano sigue en contacto con entrenadores y según Radio Valencia ha llamado a Sergio González (también a Rubén Albés) ante la petición de Luis García Plaza de contar con refuerzos en el mercado de invierno que el Levante no puede garantizar. Si el ex técnico cadista se hace cargo del cuadro azulgrana, afrontaría una misión muy complicada, con el Levante ubicado en la última posición a cinco puntos de la permanencia.