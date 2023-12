El entrenador del Cádiz CF explica los efectos de la lesión de Roger Martí en la plantilla

La lesión de Roger Martí es un duro golpe para el futbolista y también para el Cádiz CF, que pierde a uno de sus delanteros de referencia durante los tres próximos meses.

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, fue preguntado el miércoles 21 de diciembre por la lesión del ariete y la opción de buscar un recambio en el mercado de invierno.

El técnico no entró en la posibilidad de reforzar la delantera en enero pero sí se refirió a la baja del valenciano y el efecto que tiene en la plantilla.

Se mostró contrariado por la ausencia de Roger Martí aunque no se detiene en lamentaciones y mira al frente. "Estaba en muy buen momento y en esa acción en la que se lesiona no hay tarjeta, hay que prestar atención porque es un contundente", apuntó a modo de tirón de orejas al árbitro por no amonestar al autor de la entrada.

La baja de Roger Martí deja un hueco que será ocupado por el que se lo gane. Así lo explicó: "Se abre una oportunidad para otros jugadores que esperan su momento. No es bonito que sea así en esta situación pero son los que tienen que dar un paso adelante".

El preparador cadista lanzó un mensaje de confianza hacia los delanteros que están disponibles. "Estamos tranquilos porque tenemos muchas herramientas. Roger y Chris estaban un puntito por encima de los demás pero ahora tienen la oportunidad de entrar en el once".

El técnico subrayó la importancia de Álvaro Negredo, Sergi Guardiola y Maxi Gómez. Del uruguayo resaltó celebró el gol de Chris en Las Palmas y espera que encuentre su mejor versión. "No le están saliendo las codas pero está entrenando bien".

Sergi Guardiola está teniendo pocos minutos "porque las lesiones de pubis son así, hay que ir poco a poco", dijo el míster. "Le falta ir encontrando el punto de forma adecuado. Ya demostró el año pasado todo su potencial y ahora tendrá más minutos".

Salieron a relucir nombres de otros jugadores durante la rueda de prensa ofrecida por el entrenador el miércoles 20 de diciembre. Por ejemplo, el de Brian Ocampo, de quien dijo que "está entrenado bien, alguna semana mejor que otra".

Sobre el extremo uruguayo expuso que "hay compañeros que ahora mismo están en mejor momento que él", por lo que Sergio González apeló a la paciencia. "Las cosas tienen que ir por su cauce. Lo queremos en su mejor versión. Con este este tipo de lesiones hay un proceso de ir poco poco".

Fede San Emeterio ya se recuperó de una lesión de rodilla y "está esperando el momento para poder darle minutos", comentó el entrenador antes de contar lo que sucedió durante el periodo de baja del cántabro. "Durante su ausencia hemos recuperado para la causa a Álex Fernández, teníamos pocos pivotes, dio un paso adelante y lo hace bien".

Apuntó algo más el preparador cadista, en este caso sobre los suplentes. "Hacía tiempo que la gente del banquillo no sumaba y el otro día (en Las Palmas) sí lo hizo". Subrayó también que "hacía tiempo que no marcábamos a balón parado. Aunque no ganemos hacemos cosas positivas. La realidad es que ahora mismo estamos compitiendo bien con alguna falta de concentración que nos está penalizando mucho".