El entrenador del Cádiz CF tiene claro cuál es su mejor jugador ahora mismo

El entrenador del Cádiz CF, Paco López, reconoce que es complicado el desempeño con una plantilla compuesta por 28 futbolistas aunqque asume la realidad. "Somos los que somos", indicó en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Eibar que se disputa en Ipurua el miércoles 23 de octubre.

No ocultó el técnico lo complejo que le resulta trabajar con una plantilla tan amplia. “Son 28 jugadores, menos dos lesionados ahora, 26. Para un entrenador es muy difícil. Y si el resultado no es bueno, se dice que por qué no pones a otro, eso es así”.

El entrenador defendió su labor y dijo que las decisiones se toman “desde la frialdad, después de ver los entrenamientos. Tenemos que mirar mucho más allá. Seguro que me he equivocado en alineaciones y en cambios, pero menos de lo que la gente puede pensar”.

“Somos entrenadores por algo y analizamos muchas cosas, llevamos mucho tiempo en esto. El cuuerpo técnico pasa horas analiznado al rival y muchas situaciones”, finalizó el preparador cadista.

El preparador cadista fue preguntado por dos jugadores en concreto: Bojan Kovacecic y José Antonio de la Rosa. El central aún no ha debutado como cadista y el extremo está teniendo pocos minutos.

"Entrenan muy bien", dijo al referirse a los dos. Sobre el Kovacecic, el técnico contó que "cada día va mejor pero ahora no es fácil meterlo tal y como esta la situación, por sus característca y por lo que veo". No dijo cuándo se estrenará, aunque todo apunta a que podrá hacerlo en el duelo de la Copa del Rey contra el Real Jaén (martes 29 de octubre).

Sobre De la Rosa, Paco López expuso que es un jugador "específico de banda izquierda" y ahora mismo Brian Ocampo "está siendo el mejor con diferencia en los últimos partidos". Por tanto, con De la Rosa "hay que espera".

Dijo del onubense que "es un chaval fantástico y con un gran futuro, se supera en cada entrenamiento y está para ayudarmos y seguir creciendo".