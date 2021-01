El técnico del Alavés prevé un partido de pocas ocasiones

El entrenador del Deportivo Alavés, Pablo Machín, considera que en el partido de este domingo 10 de enero contra el Cádiz CF "no habrá muchas ocasiones de gol", por lo que espera que su equipo sea efectivo en el estado Carranza ante el conjunto amarillo, una de las sorpresas de LaLiga Santander.

El soriano analizó que los gaditanos tienen una inercia positiva de la temporada anterior que le ha propiciado "empezar muy bien" y eso les ha dado confianza.

Además, el técnico de la escuadra vasca señaló como un punto a favor de los amarillos que continúen varios jugadores y el entrenador que estuvieron en la plantilla que ascendió a la máxima categoría.

"Es un equipo muy rocoso, difícil de batir y con excelentes resultados con escuadras que se encuentran en puestos altos de la tabla", apuntó el preparador alavesista, que subrayó que tendrán que competir porque en teoría es un rival directo. Por este motivo explicó que la importancia del encuentro es "máxima".

Admitió que hasta el momento "es probable que el Cádiz CF sea uno de los equipos sorpresa por ser un recién ascendido y por los buenos resultados con los equipos de arriba". Indicó además que "es cierto que empezaron francamente bien, pero no valen las notas trimestrales, sino que se ponen a final de curso”, matizó.

Sobre el partido de Copa del Rey que tendrán que disputar frente al Almería, Machín dijo que les tocará jugar contra uno de los mejores equipos de Segunda División A.

El entrenador del Cádiz CF

El Cádiz CF vuelve a la Liga después de afrontar la cita de la Copa del Rey. El entrenador, Álvaro Cervera, no oculta que la situación no es fácil. "Hay cansancio general por los partidos y los viajes". El equipo viajó el lunes a Valencia y el jueves a Pontevedra y en ambos casos regresó de madrugada. "Llegamos a las 4 de la mañana y ayer a las 3", informó sobre los dos últimos desplazamientos.

Y dijo algo más el técnico antes del encuentro contra el Deportivo Alavés que se disputa el domingo 10 de enero en el estadio Carranza: "Entrenamos a las horas no habituales, hay cansancio físico y supongo que también psicológico, pero es lo que hay. Trabajamos para poder llegar a cada partido de la mejor manera. Nos está costando, muchas cosas no las podemos preparar como queremos".

El ritmo frenético de competición es un problema común. "Todos los equipos estamos en la misma situación de la Liga y la Copa", señaló Cervera antes de admitir que el Alavés "puede ser un rival de nuestra Liga. Hay que ver los jugadores que tienen, será un partido difícil, les he visto últimamente y están muy bien, con Joselu y Lucas Pérez espectaculares. El día del Real Madrid estuvo muy bien y luego les vi contra Osasuna y les costó un poco más".

"Es un partido que en principio se presenta igualado y hay que disputarlo con posibilidades de ganar. Ellos pensarán lo mismo", expuso el técnico.

El preparador cadista afirmó que "si recuperamos nuestra esencia tendremos posibilidad de seguir sumando". El equipo fue ante el Valladolid y el Valencia parecido a lo que el quiere el míster, aunque Cervera se refirió a la dificultad que entraña la Primera División. "La categoría es nueva y nos enfrentamos a equipos que ya saben lo que es esto. Y nosotros parecemos que todavía no hemos encontrado las claves".

En los últimos partidos "hemos sido más sólidos y sacado más contras, hemos estado más cerca de ganar que de perder, pero no podemos volver a Vigo al duelo ante el Getafe, porque entonces no habremos avanzado. De Valencia salí contento, pero todos los equipos son diferentes. El Alavés no se va a quedar con menos de tres jugadores atrás".

Cervera dijo que el Alavés es un "equipo parecido nosotros entre comillas. Lleva tiempo en Primera, es un rival peligroso. Lo que le vi ante el Real Madrid me gustó mucho, ante el Osasuna vi otra cara. Ellos tendrán marcado el partido como una oportunidad de sacar algo aquí".