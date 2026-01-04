Dos jugadores gaditanos del Deportivo que en su día sonaron para el Cádiz CF

El Cádiz CF inaugura el año 2026 con un encuentro importante contra el Deportivo de La Coruña que se disputa en el estadio Abanca Riazor el domingo 4 de enero (a partir de las 21:00 horas). La cita supone una auténtica prueba de fuego para un equipo amarillo que se marca el objetivo de empezar el año como acabó el anterior, es decir, con una victoria con la que mantenerse en la zona de privilegio e incluso escalar algún puesto en la clasificación.

Aunque ahora se halla inmerso en una dinámica negativa de resultados (tres derrotas consecutivas), el conjunto norteño es uno de los más fuertes de LaLiga Hypermotion, sobre todo en la facete ofensiva. Antes del comienzo de la vigésima jornada, ocupa la tercera posición y está metido de lleno en la pelea por el ascenso directo a Primera División.

En la plantilla cuenta con dos jugadores nacidos en la provincia del Cádiz a los que incorporó el pasado mercado de verano justo después de la salida de otro gaditano, el defensa central chiclanero Jaime Sánchez.

El extremo Luismi Cruz y el delantero Juan Diego Molina, más conocido como Stoichkov, se unieron a la escuadra gallega como parte del proyecto que persigue el retorno a la élite del balompié español. La última vez que el Dépor estuvo en Primera fue en la temporada 2017-18.

Ninguno de los dos gaditanos del cuadro coruñés llegó a jugar ni en la cantera ni en el primer equipo del Cádiz CF. Luismi Cruz nació en El Puerto de Santa María hace 23 años y después de sobresalir en su ciudad natal fue captado por la cantera del Sevilla. Subió peldaños hasta debutar en el primer equipo de Nervión y en la máxima categoría, aunque no tuvo sitio en la plantilla y, tras un curso en el filial del Barcelona, se enroló en el Tenerife en Segunda División.

En invierno del curso 2024-25, con el equipo chicharrero camino de Primera Federación, su nombre sonó con fuerza como posible recuerzo del Cádiz CF, pero el supuesto interés del club Nuevo Mirandilla quedó en nada. Una vez consumado el descenso, el Tenerife traspasó por un millón de euros al portuense en julio al Deportivo, en el que ejerce un rol relevante desde el extremo derecho. Acumula 19 partidos oficiales (17 de Liga y dos de la Copa de Rey) y un par de goles con su actual escuaddra. Acumula trece titularidades.

Stoichkov nació en San Roque hace 32 años y después de destacar en su tierra jugó en el juvenil del Espanyol y el Goyu Ryu. Su primer equipo senior fue el Cacereño y después volvió a casa para jugar en el San Roque. De allí al College Europa (Gibraltar) y a la Balona, donde sobresalió y fue traspasado al Mallorca. En el conjunto bermellón se estrenó en Segunda División y participó en el ascenso a Primera, aunque su debut en la élite lo hizo en el Deportivo Alavés después de pasar por el Alcorcón, el Sabadell y el Eibar.

No duró mucho en el equipo vitoriano porque fue vendido al Granada en enero de 2025. Tampoco se asentó en el cuadro rojiblanco y el último verano salió cedido al Deportivo, en el que suele ser suplente. Lleva 18 encuentros y tres tantos (Incluidos dos de Copa), aunque sólo ha sido titular en cinco ocasiones. Durante los últimos años su nonbre fue asociado a un posoble interés del Cádiz CF pero nunca ha llegado a vestir de amarillo.