Dos gaditanos del Albacete, seria amenaza para el Cádiz CF

El Cádiz CF inicia la segunda vuelta de la Luga el domingo 18 de enero con la visita al estadio Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete Balompié en un encuentro de máxima complejidad. En la primera vuelta, vencieron 2-1 los amarillos con un gol de Iuri Tabatadze en el tiempo de prolongación.

En el vestuario cadista son conscientes de que necesitar cuajar una buena actuación para obtener un marcador positivo en el campo de un rival necesitado en la Liga (anda cerca del descenso) pese a haber tumbado en la Copa del Rey al todopoderoso Real Madrid.

En el bando castellano-manchego militan dos futbolistas nacidos en la provincia de Cádiz que sin embargo nunca han pasado por el equipo amarillo ni siquiera en categorías inferiores. Los dos fueron titulares en el histórico duelo contra el gigante merengue.

José Antonio Neva nació hace 29 años en El Puerto de Santa María y cuando empezó a sobresalir en la cantera del Racing Portuense fue captado por el Real Madrid. Tras un breve paso como juvenil por Valdebebas, pasó al Sevilla y después al Marbella hasta que encontró su lugar en el Granada. Fue en la ciudad de la Alhambra donde dio el salto al fútbol profesional. Con el conjunto rojiblanco jugó 110 partidos en Primera División más 13 de la Europa League.

Después de una amplia trayectoria en el Granada, el lateral izquierdo se unió el pasado verano al Albacete, con el que suma 19 encuentros oficiales (16 de Liga y tres de la Copa del Rey). Lo normal es que sea titular en el duelo contra el Cádiz CF.

José Carlos Lazo nació hace 29 años en Sanlúcar de Barrameda. Sus grandes dotes como futbolistas le llevaron a dar el salto de la cantera del Atlético Sanluqueño a la del Real Madrid. Llegó hasta el Castilla y después continuó su carrera en otras escuadras: filial del Villarreal, Recreativo de Huelva, Lugo, Almería, Espanyol y Albacete desde la campaña 2024-25. Ha jugado once partidos en Primera (uno en el Almería y diez en el Espanyol) y 192 en Segunda.

El extremo acumula este curso 23 partidos oficiales (20 de Liga y tres de Copa) y tres goles con el Albacete. Podría tener minutos contra el Cádiz CF ya sea como titular o durante la segunda parte.