Convocatoria del Cádiz CF para el partido contra el Albacete: Fali aún debe esperar

El Cádiz CF realizó el sábado 17 de enero el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) antes de emprender viaje a Castilla-La Mancha para enfrenarse el domingo al Albacete Balompié en estadio Carlos Belmonte (a partir de las 18:30 horas). El cuerpo técnico y los jugadores dieron el último repaso a la preparación del encuentro que supone el arranque de la segunda vuelta de la Liga Hypermotion. El objetivo es seguir metido de lleno en la batalla por el ascenso a Primera División.

Gaizka Garitano confeccionó la convocatoria después de la última sesión una vez que supo al cien con qué futbolistas podía contar para el compromiso encuadrado dentro de la 22ª jornada. Ya eran conocidas las bajas de Moussa Diakité por sanción (acumulación de cinco amonestaciones) y Alfred Caicedo, Bojan Kovacevic y Suso por lesión.

La duda era si Fali ya estaba en condiciones de competir una vez que suma al menos un par de semanas de entrenamientos con el grupo tras superar una lesión de rodilla que de momento le ha impedido debutar esta temporada. El defensa central se queda en tierra y aún debe esperar a una próxima ocasión para tener la oportunidad de figurar en la lista. Después de una ausencia tan larga, aún le quedan más sesiones para adquirir el ritmo adecuado que le permita pujar por minutos en encuentros oficiales.

La expedición cadista que se desplaza este fin de semana a territorio albaceteño está formada por 23 efectivos, incluidos dos futbolistas que forman parte de la cantera amarilla. Juan Díaz repite presencia para completar el lateral derecho y Rubén Rubio entra como tercer portero para vivir una nueva experiencia con el primer equipo.

Los jugadores citados por el preparador cadista para encarar la cita con el Albacete son los cancerberos David Gil, Víctor Aznar y Rubén Rubio; los defensas Iza Carcelén, Juan Díaz, Jorge Moreno, Iker Recio, Pelayo Fernández, Mario Climent y Raúl Pereira; los centrocampistas Álex Fernández, Sergio Ortuño, Yussi Diarra y Joaquín González; los extremos Brian Ocampo, Iuri Tabatadze, José Antonio de la Rosa, Antoñito Cordero y Javier Ontiveros; y los delanteros Roger Martí, Dawda Camara, Álvaro García Pascual y Jerónimo Dómina.