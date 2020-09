Los dorsales de los 25 jugadores del Cádiz CF inscritos para el primer partido contra el Osasuna

El Cádiz CF ha asignado dorsal a los 25 jugadores a los que ha cursado la ficha ante LaLiga para afrontar el partido contra el Osasuna de la jornada inaugural.

Los dorsales tienen carácter provisional. A partir del próximo lunes se producirán algunos cambios porque hay jugadores que pueden modificar su número u otros que se queden sin ficha porque cambien de club o se conviertan en un descarte del club.

La inscripción es sólo para encarar el duelo del primer capítulo. Si el Cádiz CF quiere hacer más fichajes, tendrá que haber salidas en las próximas semanas.

Entre los jugadores no inscritos destaca el nombre de Nano Mesa, fichado por el Cádiz CF tras el ascenso. Tampoco están Edu Ramos ni Jurado, con los que la entidad no cuenta para la temporada en Primera División. El presidente, Manuel Vizcaíno, dijo en este periódico que o normal sería la marcha de Jurado.

Mientras Edu Ramos, Jurado, Carmona, Matos, Querol, Dani Romera y Jovanovic no tiene dorsal al no entrar en los planes del club, el caso de Nano Mesa es distinto. El delantero sí cuenta en principio aunque en esta ocasión se queda fuera a la espera de acontecimientos la próxima semana. Lo que sí es cierto es que entre los cinco delanteros, es él el que no tiene sitio en la primera jornada. Si no hay sorpresa, Nano tendrá dorsal para la siguiente cita.

Los dorsales para el estreno liguero están repartidos de la siguiente manera:

1 Cifuentes

2 Jonsson

3 Fali

4 Marcos Mauro

5 Garrido

6 José Mari

7 Salvi

8 Álex Fernández

9 Lozano

10 Alberto Perea

11 Pombo

12 Bodiger

13 David Gil

14 Iván Alejo

15 Akapo

16 Cala

17 Augusto Fernández

18 Negredo

19 Rhyner

20 Izac Carcelén

21 Álvaro Giménez

22 Espino

23 Sergio González

24 Malbasic

25 Ledesma