Lo que dice el entrenador del Racing de Ferrol cuando habla del Cádiz CF

Cristóbal Parralo ha hablado este viernes antes de que su equipo entrene por última vez este sábado y lleve a cabo el desplazamiento a la capital gaditana para enfrentarse al Cádiz CF. El entrenador del Racing de Ferrol busca en el Nuevo Mirandilla un punto de inflexión.

Trabajar con los elementos que tiene en la plantilla 2024/25. "Sería un error pensar que dentro de la plantilla tenemos un Iker Losada, nos gustaría tener un jugador así, y hemos estado mirando el mercado, pero hay que adaptarse a la plantilla que tenemos y no hay Iker. No hay que pensar en el pasado. Hay que hacerlo en el presente y en el futuro y olvidarnos de los jugadores que había porque sino no daremos un paso adelante".

Parralo se centra en el equipo que tiene en sus manos y trabaja para dar con la tecla que dé paso a los resultados. "Tenemos unos jugadores diferentes y lo que intentamos sacar es la mejor versión de cada uno. No digo que sean mejores o peores, simplemente diferentes y tenemos que intentar que todo encaje para que el equipo funcione bien. Y en eso estamos. Creo que siendo conscientes de que hay cosas que todavía nos cuestan y que hemos intentado insistir en ello".

El entrenador del rival del Cádiz CF no ocuta que van tarde en esa fase de cogerle el pulso a la Liga. "La competición, por desgracia, no te espera. Creo que se están dando pasos y tenemos que ir acelerando todo este proceso lo máximo que podamos para conseguir una victoria ya. Quiero que este equipo alcance futbolísticamente el nivel que creo que puede alcanzar".

El Nuevo Mirandilla, el examen de la quinta jornada. "El Castellón puso también en dificultades al Cádiz, pero sí que es verdad que estos equipos tienen pegada, jugadores muy buenos y que en diez minutos sentenció prácticamente el partido, y esto es lo que tiene tener jugadores de Primera".

Pero el Racing de Ferrol está dispuesto a dar un golpe sobre la mesa. "La primera victoria, cuanto antes mejor. Pero haciendo las cosas bien, sin volvernos locos, sin precipitarnos y trabajándola. Los jugadores están, los veo entrenar y están motivados y en esta línea nos va a llegar antes de lo que podamos creer", enfatizaba Parralo.