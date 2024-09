Paco López: "El Racing de Ferrol propone cosas interesantes"

Rueda de prensa de Paco López, entrenador del Cádiz CF, de cara al encuentro del próximo domingo (18:30 horas) en el Nuevo Mirandilla contra el Racing de Ferrol. Todo ello en una semana con mayor calma por el triunfo en Castellón (1-3).

El primer triunfo en Liga. "El ánimo es bueno pero ya dije que independientemente de derrotas o victorias los resultados no nos pueden contaminar. El objetivo es el mismo, mejorar como equipo y construir un buen bloque. Ha sido una semana un poco rara porque se jugó el lunes, hicimos noche y se entrenó en Valencia antes de volver".

El valor de sentirse ganador. "Las victorias siempre dan confianza y el jugador siente que no está alejado de lo que pasa y sabe que hacía falta una victoria. Fue un alivio y se vio reflejado en cómo se celebró en el vestuario".

El dibujo del equipo y el papel de canteranos como De la Rosa y Mwepu. "Tanto con tres por dentro como con dos mediocentros, lo importante es el juego colectivo. De la Rosa y Mwepu son uno más. Se trata de ver las opciones. El otro día con los espacios que estaba dejando el Castellón, pues tratamos de ayudar a que sean mejores y que nosotros también lo seamos. De la Rosa y Mwepu son jóvenes y nos ayudan".

El papel del recuperado Fede San Emeterio. "Nos va a aportar muchas cosas tanto dentro como fuera. Es un chico que genera buen rollo y positividad. Es generoso en ayudar al compañero. Lo importante es que ya le tenemos. Ya lo he dicho otras veces. No le doy tanto valor a ese jugador que sale de inicio y se demostró el pasado partido. En su posición hay competencia, donde más, y eso que empezamos la Liga sin mediocentros. Lo que cambia el fútbol. Él (Fede) irá sumando en favor del equipo".

El doble de Chris Ramos y lo que supone como espaldarazo para el delantero del Cádiz CF. "Respondo igual que como ha sentado la victoria. Viene bien por lo que trabaja y las situaciones que genera. Pero no le di excesiva importancia a que no hiciera goles, porque al final llegan. Lo importante es que se generaran esas ocasiones. Al final tiene la presión de hacer goles, pero vamos al trabajo y a la mejora para que mejore el acierto. Estamos todos contentos por los goles".

Palabras para el rival del domingo. "Es un equipo con experiencia. Este año es maduro. Se ha reforzado bien. Propone buen juego. No te puedes guiar por los resultados malos o buenos. Me voy a lo colectivo e individual. Propone cosas interesantes y lo va a poner difícil como hizo el Zaragoza y el Tenerife. Debemos poner el foco en hacer las cosas bien y ser más el equipo del otro día en la segunda parte. Si eso lo hacemos, nos acercará a la victoria", agregando que "ojalá el partido se ponga de cara, pero eso no viene solo ni por arte de magia. Eso viene con trabajo y con esfuerzo. Así estaremos más cerca de que no pase lo que pasó en los últimos partidos en casa. En casa es un estímulo y nos tiene que dar energía".

La mejoría defensiva del Cádiz CF en Castalia. "Ya dije en la previa de Castellón que no había un solo equipo que jugara igual que el Castellón. El rival de ahora es totalmente diferente, el contexto es diferente y no tendrá nada que ver. Estoy contento con el trabajo sin balón. El Castellón generó cantidad de ocasiones en los tres partidos anteriores, y a nosotros una en la primera parte y el penalti. Pero pocos partidos se van a dar así. Los espacios que dejó el Castellón no se darán en este partido. Llevaremos más la iniciativa en este partido", finalizaba.