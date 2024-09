El Cádiz CF no pondrá a la venta entradas para el derbi del filial contra el Xerez DFC

Cadiz CF Mirandilla y Xerez DFC se miden este domingo (12:00) en El Rosal en una cita correspondiente a la tercera jornada de liga y la entidad amarilla ya avisó hace unos días que no pondrá a la venta entradas para este derbi para los aficionados azulinos, que no podrán animar a su equipo desde la grada como hacen cada jornada. El campo Ramón Blanco, en El Rosal, no reúne las condiciones para la seguridad que exige este encuentro. Y tampoco el club contempla jugar en otro escenario.

El club xerecista respalda a sus seguidores y ha lanzado un comunicado en el que destaca que el fútbol es para los aficionados y expresa su malestar. "El Xerez Deportivo FC quiere expresar su rotundo rechazo a la concepción del fútbol sin aficionados. Este fin de semana, con motivo del partido que enfrentará a nuestro primer equipo ante el Cádiz CF Mirandilla, la afición visitante no podrá acompañar a su equipo y solo podremos estar representados por una parte de nuestra directiva para salvaguardar los intereses del club, una medida que consideramos injusta y que se aleja de los valores y principios que defiende nuestro deporte.

Desde el club entendemos que, al igual que se exigen una serie de requisitos para competir en determinadas categorías, uno de los principales condicionantes para poder disfrutar de un partido de fútbol debe ser la presencia garantizada de aficionados de ambos equipos.

Para alcanzar la verdadera profesionalización en el mundo del fútbol debemos trabajar en defensa de esta medida y en caso de no hacerlo buscar otro recinto alternativo que reúna las características necesarias para ello.

A pesar de que no podrán estar con nosotros, la afición xerecista se hará notar el próximo domingo desde casa. Os esperamos en la salida del equipo el domingo a las 9:30 horas en el aparcamiento de preferencia. Por vosotros y por nosotros. ¡Forza Xerez!".