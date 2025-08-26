Destino para otro descarte del Cádiz CF

El mercado de verano vive sus últimos días y desde el Cádiz CF se trata de dar salida a esas gestiones que llevan en punto muerto desde que comenzó la pretemporada. Una de ellas afectaba a una promesa de la cantera que lleva dos campañas muy cerca del primer equipo, aunque de nuevo este curso tendrá que probar suerte lejos del Nuevo Mirandilla.

Se trata de Nico Junior, el extremo camerunés que tampoco ha convencido este verano y que está obligado a hacer las maletas para encontrar minutos en otro destino. La pasada pretemporada vivió una situación similar que desembocó, a última hora, en su salida a préstamo al Recreativo de Huelva. En el Nuevo Colombino disputó 25 encuentros y anotó dos goles que no evitaron el descenso a Segunda Federación.

Ahora, después de casi toda la pretemporada con el primer equipo del Cádiz CF, se opta por la misma fórmula pero para que recale en el Antequera, uno de los equipos que fue revelación la pasada campaña en Primera Federación. La escuadra malagueña se hace cargo de la cesión del camerunés, que tiene 22 años, y que puede jugar tanto de extremo como de mediapunta.

Este canterano se incorporó a la cantera del Cádiz CF en el verano de 2021, pasando por el juvenil A y el filial antes de salir cedido la pasada temporada. No ha debutado con el primer equipo aunque en una ocasión fue convocado hace dos campañas.

En el Antequera buscará los minutos que no le pueden garantizar en el Cádiz CF ni tampoco tenía sentido condenarle a jugar en el segundo equipo después del descenso a Tercera Federación.