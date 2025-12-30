El Deportivo hace dos fichajes de Primera antes de enfrentarse al Cádiz CF

El primer rival del Cádiz CF en el nuevo año 2026 es el Deportivo de La Coruña. El duelo de la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion se disputa en Abanca-Riazor el domingo 4 de enero (21:00 horas) y es posible que con novedades en ambas escuadras que se mueven con anticipación en el mercado invernal.

Los amarillos han fichado a Jerónimo Dómina y tienen atado a Antoñito Cordero. Los gallegos han anunciado en las últimas horas dos incorporaciones procedentes de Primera División.

Por un lado, el lateral derecho Adrià Altimira se convirtió en el segundo refuerzo invernal del Deportivo, al que llega como agente libre tras desvincularse del Villarreal, con el que este curso solo disputó cuatro partidos, uno de Liga y tres de la Copa del Rey.

El futbolista catalán, que firma con la entidad gallega hasta junio de 2028, aterriza en Riazor para reforzar una posición en la que el técnico Antonio Hidalgo había perdido a uno de sus baluartes, el veterano Ximo Navarro.

Formado en la cantera del FC Barcelona, Altimira pasó por NK Lokomotiva croata, UD Melilla y FC Andorra antes de incorporarse a la cantera del Villarreal CF, club que el pasado curso lo cedió al CD Leganés, con el que disputó 26 partidos en la máxima categoría.

El lateral derecho tiene previsto unirse el miércoles 31 de diciembre a los entrenamientos del Dépor, que ya ha regresado al trabajo con la novedad del portero Álvaro Fernández, nuevo futbolista del cuadro norteño al que llega después de desvincularse del Sevilla y con el que firma un contrato hasta el 30 de junio de 2027.

El nuevo guardameta blanquiazul se reencontrará en Riazor con el técnico Antonio Hidalgo, quien ya lo dirigió en la SD Huesca durante el curso 2023-24. Con pasado en la cantera de Osasuna, con el que debutó en LaLiga, Álvaro Fernández también defendió la camiseta del Espanyol en la máxima categoría del fútbol español.

Internacional absoluto con la selección española, con la que debutó el 8 de junio de 2021 en un amistoso ante Lituania, el portero riojano llega al Dépor para pelear por la titularidad con Germán Parreño, indiscutible hasta el momento para Hidalgo.