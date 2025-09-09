Delantero que sonó para el Cádiz CF es traspasado a un equipo mexicano

El Cádiz CF apuró hasta el último día del mercado de verano para terminar de reforzar la plantilla y dentro de ella la delantera. Sonaron varios nombres pero no cuajó ninguna operación hasta que el 1 de septiembre se concretó la llegada de Dawda Camara cedido por el Girona para la presente temporada 2025-26.

El delantero por el que más pujó la entidad cadista fue Vladys Kopotun, por el que hizo una oferta que fue rechazada por el Alcorcón. Ante la imposibilidad de hacerse con el ucraniano, el Cádiz CF exploró otras opciones, como la del ariete del Elche Mourad El Ghezouani (27 años). El atacante participó en dos partidos de Liga en Primera con el cuadro franjiverde per con el rol de suplente. Al final, no llegó al Cádiz CF pero tampoco se queda en el conjunto con el que subió a Primera el pasado curso.

Y es que el Elche ha llegado a un acuerdo con el Tijuana para el traspaso al club mexicano del delantero centro Mourad El Ghezouani, según informó este martes la entidad ilicitana.

El delantero ha militado en el Elche, con el que ha logrado dos ascensos, durante las últimas seis temporadas, si bien en tres de ellas estuvo cedido al Alcoyano, en dos ocasiones, y al Burgos.

El Elche no ha hecho oficial la cifra del traspaso, pero varios medios cifran la operación en una cantidad próxima al millón y medio de euros. La pasasa temporada, el ariete anotó nueve tantos, la mejor cifra realizadora de su carrera deportiva.

Tras la salida del delantero, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, se queda en su plantilla con André Silva, Álvaro Rodríguez y Rafa Mir como referentes ofensivos.