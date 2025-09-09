Defensa titular del Málaga se perderá el partido contra el Cádiz CF

El defensa Carlos Puga sufre una lesión miotendinosa de la musculatura aductora izquierda, con signos de osteopatía dinámica de pubis aguda, informó el martes 9 de septiembre el Málaga sobre una dolencia que le tendrá varias semanas de baja. El cuadro costasoleño es uno de los rivales del Cádiz CF en Segunda División. Los dos equipos acreditan los mismos puntos después de cuatro jornadas.

El futbolista granadino, que se retiró tras el descanso del encuentro de la pasada jornada en La Rosaleda ante el Granada (2-2), fue sometido este martes a diversas pruebas que dictaminaron la lesión.

Debido a este contratiempo, el técnico malaguista, el ex jugador del Cádiz CF Sergio Pellicer, que cumplió el martes 52 años, convocó para el entrenamiento al lateral derecho del Atlético Malagueño Rafita, con opciones de estar entre los convocados para el enfrentamiento de este sábado ante el Huesca en el estadio de El Alcoraz.

Puga fue titular en los cuatro primeros encuentros del campeonato pero se perderá las próximas jornaddas. No estará disponible para el duelo andaluz contra el Cádiz CF que se disputa el domingo 21 de septimbre (sexto episodio liguero). Tampoco podrán jugar el mediocentro Luismi Sánchez y el central Álex Pastor, que fue operado el lunes en Barcelona de una rotura completa en el ligamento anterior de la rodilla derecha, rotura del menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial.

En cuanto, al centrocampista David Larrubia, que el lunes no trabajó debido a las múltiples contusiones que sufrió durante el encuentro contra el conjunto granadino, entrenó con normalidad y seguirá en el once titular frente al equipo oscense.

Siguen siendo bajas el centrocampista Ramón Enríquez y el defensa Moussa Diarra, que permanecieron en el gimnasio, además del delantero Adrián Niño, concentrado con la selección Sub-21.