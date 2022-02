Las decisiones de Sergio González contra el Celta

Después de la penúltima sesión de la semana, la de este jueves en el campo Ramón Blanco, en las instalaciones de El Rosal, al entrenador del Cádiz CF se le agotan las fechas para tomar decisiones en cuanto al once que opondrá contra el Celta. Sergio González tiene a su disposición a casi todos los futbolistas salvo aquellas dudas por lesiones que no acaban de recuperar o que existen dudas que estén a punto para este sábado.

Esta sesión del jueves arrancó con diferentes rondos y ejercicios con balón, pasando posteriormente al trabajo táctico bajos las órdenes de González. La estrategia marcó la segunda mitad de esta tercera cita semanal.

El preparador del Cádiz CF tiene donde elegir y debe hacerlo con el mayor índice de acierto por lo que se juega ante el Celta. No obstante, que esté fino en la elección lo marcará en buena medida el resultado. Con Conan Ledesma fijo entre palos, la defensa tiene cierta duda por la elección de la dupla de centrales, siempre que Iza Carcelén juegue de inicio en el lateral derecho y no se vea desbancado por Carlos Akapo.

Por delante, en el centro del campo, la semana de sesiones de trabajo se acerca al final y en las imágenes que muestra el club no se ve a Fede San Emeterio; es decir, que es posible que el ex futbolista del Valladolid precise algo más de tiempo para volver a la dinámica de la competición. Partiendo de la evidencia de que Rubén Alcaraz será uno de los candidatos a jugar, está por ver si el técnico le acompaña con Álex Fernández o se decanta por un futbolista del corte de Jonsson, que parece que en la lista de preferencias está por delante de Alarcón. No queda claro aún si José Mari está para esa exigencia.

En las banda parece que Idrissi va a ir tomando más peso como uno de los refuerzos del mercado invernal. Frente al Mallorca, Sergio González apostó todo por dos diestros, Iván Alejo y Salvi, situando al sanluqueño a pierna cambiada en el extremo izquierdo. Idrissi podría gozar de la titularidad y entre Alejo y Salvi estaría el candidato al otro extremo.

La punta de ataque, ya con Choco Lozano a tope, tiene varias alternativas y la elección siempre será complicada porque entre Negredo, Lucas Pérez y el hondureño, uno tendrá que estar en el banquillo de inicio, donde también parece segura la presencia de Andone y de un Rubén Sobrino que va perdiendo el protagonismo que tuvo con Álvaro Cervera.

Resta una sesión de entrenamiento para que Sergio González tome las decisiones finales o resuelva dudas, si es que las tienes, por el estado de sus hombres tanto en el aspecto físico como en el mental, ya que todo influye cuando la pelota empieza a rodar.