El debut de un próximo fichaje del Cádiz CF

El Cádiz CF está metido de lleno en la competición aunque en la dirección deportiva no dejan de trabajar en el presente y en el futuro. El fútbol está en constante movimiento y los ojeadores del club no se detienen en su labor de seguimiento de jugadores que pueden ser interesantes de cara al futuro.

De hecho, hace poco más de una semana cuajó una operación que en unos meses puede desembocar en una incorporción a la plantilla cadista. Un futbolista que sonó con fuerza para unirse al equipo amarillo en octubre acabó firmando por el Atlético Sanluqueño para la presente campaña 2025-26 que ya está en marcha.

Se trata de Hussein Carneil (22 años). Libre tras su estancia en el Goteborg, todo apunta a que su aterrizaje en el conjunto de El Palmar es un paso previo a si fichaje por el Cádiz CF el próximo curso, aunque habrá que esperar a que llegue ese momento para que quede confirmado.

El centrocampista de corte ofensivo debutó con su participación en la segunda parte completa del duelo entre el Sanluqueño y el Antequera de la novena jornada del grupo 2 de Primera Federación que se resolvió con la primera derrota liguera del cuadro verdiblanco, que cayó 1-2 en su feudo.

Carneil dio alguna muestra de su calidad. Firmó la asistencia en el único gol de los locales en el tiempo de prolongación cuando la derrota ya era inevitable.

El nuevo jugador del Sanluqueño y posiblemente futuro futbolista del Cádiz CF no tuvo su mejor estreno debido a la derrota. Su siguiente paso es ganarse la titularidad e ir aumentando su aportación al equipo a medida que se vaya adaptando. Su unión al equipo de la costa noroeste de la provincia gaditana supone una oportunidad para relanzar una carrera ralentizada por los problemas físicos.

Si le respetan las lesiones, el jugador sueco-afgano puede desempeñar un papel importante en el Sanluqueño antes de dar el salto al Cádiz CF.