Un rival del Cádiz CF se ve en Primera División

El Cádiz CF disfruta de una semana como líder de la Liga a la espera de lo que pueda suceder en la próxima jornada (la décima) y en las siguientes semanas de una competición muy exigente. No son pocos los equipos que aspiran al ascenso, entre ellos los tres recién descendidos más otros que han diseñado proyectos ambiciosos.

Uno de los conjuntos que va a más es el Almería. Tras un arranque dubutativo, ha sumado diez puntos en los últimos cuatro partidos (tres triunfos y un empate) y ha irrumpido en la zona alta de la tabla ubicado en el sexto puesto.

El centrocampista del Almería Dion Lopy se mostró "muy contento" por haber marcado su segundo gol esta temporada, el que el sábado cerró la goleada por 4-2 ante el Real Zaragoza, y lanzó un mensaje de ambición y optimismo al mostrarse seguro de que el equipo, tras dos campañas en LaLiga Hypermotion, subirá a Primera.

"Seguimos con los objetivos, y nada. Este año subimos", aseveró el internacional senegalés, quien destacó en declaraciones a los medios de la U.D. Almería que atraviesa un buen momento y que para él "es importante mostrar esta temporada" su "calidad" y, "sobre todo, que gane el equipo".

Lopy, de 23 años y que llegó al club rojiblanco en el verano de 2023 desde el Stade de Reims francés, también subrayó su conexión con la afición, a la que dijo que "siempre" le gusta acercarse y "disfrutar con ellos de la victoria".

Recalcó que siempre intenta dar el máximo sobre el campo "y marcar más para ayudar al equipo a ganar", al tiempo que valoró la influencia en su crecimiento de su actual entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ya que le "ayuda mucho" a seguir progresando como futbolista.

El mediocentro nacido en Bambilor, cerca de Dakar, precisó que su último gol contra el Zaragoza se lo dedicó a su "hija de tres meses" y que espera "marcar más para ella y para el equipo", y añadió, en lo personal, que está viviendo con tranquilidad su reciente paternidad.

"No es tan complicado como yo lo pensé, vivo tranquilo con mi novia, aprovecho cuando tengo tiempo con ella y cuando necesito descansar, me deja descansar", indicó Lopy, para quien "hay que estar juntos, vayan bien o mal los resultados", porque "no hay garantía de ganar todos los partidos, pero hay que dar lo mejor", dijo.

Comprometido con el Almería desde su llegada, dejó claro que su entrega no depende de la categoría en la que milite. "Yo estaba ahí cuando el equipo estaba en Primera y todavía estoy aquí cuando el equipo está en Segunda. Voy a darles esa alegría de volver a jugar" en la máxima categoría del fútbol español, aseguró.

La felicidad

El senegalés insistió en mantener una actitud firme y alegre, pues cree que "siempre hay que estar feliz", pues él ya lo era estando en LaLiga EA Sports y también ahora, "en la Segunda y con el objetivo de volver a Primera".

También disfruta de estar en contacto con los hinchas del Almería, sobre todo "de los más pequeños". "Me gusta compartir mi alegría con los aficionados, pero también que nos sigan apoyando cuando la cosa no vaya tan bien para sacar al equipo adelante", añadió Lopy, quien, tras haber superado recientemente una lesión, se siente "muy bien" y preparado para seguir ayudando al equipo.