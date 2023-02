El dato clave que explica la contundente derrota del Cádiz CF en San Mamés

El Cádiz CF no pudo empezar peor la segunda vuelta de la Liga. En el primer encuentro una vez cerrado el mercado de invierno, perdió con bastante claridad (4-1) frente al Athletic de Bilbao en el choque de la 20ª jornada disputado en el estadio de San Mamés el pasado viernes 3 de febrero.

La victoria (2-0) sobre el Mallorca en la clausura de la primera vuelta, acompañada de una excelente actuación, y los exitosos antecedentes en la capital vizcaína en los últimos años (0-1 en las dos visitas anteriores a la Catedral) alimentaron la esperanza de obtener un buen resultado en el norte. Pero la realidad se impuso con toda su crudeza.

¿Por qué perdió el Cádiz CF y por qué por tanta diferencia? Las derrotas suelen producirse por una confluencia de factores, pero este caso hubo uno que fue determinante.

El equipo de Sergio González superó al Athletic en varias cifras. Por ejemplo, tuvo mayor posesión de balón. Alcanzó el 57,7% cuando su promedio es de 41, el segundo más bajo del campeonato. Dejó a su rival con un 42,3, por debajo de su media de 51, la octava más alta. Una vez quedó demostrado que los partidos no se ganan con la posesión sino con el acierto.

El Cádiz CF dispuso de tres saques de esquina por ninguno la escuadra entrenada por Ernesto Valverde, a la que no le fue necesario recurrir a esa faceta del juego para hacer un póquer de goles. No es usual que un conjunto local no lance un solo córner.

El número de faltas fue parejo: 14 los locales y 12 los de fuera, inocentes en ese aspecto en algún momento del partido. Por ejemplo, en la jugada del cuarto gol, una falta al inicio hubiese evitado el desarrollo de la acción.

En número de remates estuvieron parejos bilbaínos y gaditanos: 17 los de casa y 15 los visitantes. La clave radicó en la efectividad, mucho mayor la de los locales.

El Athletic ganó por su pegada, es decir, por su efectividad. Tradujo en gol el 28,6% de sus remates mientras el Cádiz CF se quedó en un escaso 7,7. Esa amplia diferencia fue la que inclinó la balanza a favor de los anfitriones y además de manera muy clara.

El fútbol es acierto y el Athletic, en especial Sancet (autor de un triplete), golpeó con contundencia. El Cádiz CF no sólo tuvo un bajo porcentaje de acierto en em remate sino que además se mostró extremadamente blando en defensa. Falló en las dos áreas y sufrió un serio correctivo que fue todo un aviso para el futuro inmediato.