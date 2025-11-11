La cúpula del Cádiz CF mantiene un encuentro con Mágico González

Entre los miles de kilómetros de España a Estados Unidos, para asistir al inicio de la cotización en el Nasdaq Capital Market, la cúpula del Cádiz CF ha tenido tiempo para estar en El Salvador y tener un encuentro con Jorge 'Mágico' González.

El presidente y el vicepresidente del club, Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras, respectivamente, tuvieron casión de estar en el país centroamericano para disfrutar de un momento de gloria como es encontrarse con Mágico. Emoción y muchos recuerdos de otros viajes estuvieron sobre la mesa, así como la felicitación de los dirigentes del Cádiz CF por el excelente nivel del ex jugador en el Partido de Leyendas defendiendo la camiseta del FC Barcelona.

A sus 67 años, Mágico González dejó detalles solo posibles para una leyenda como es su caso. Incluso un ex madridista que colgó las botas hace poco como es el caso de Pepe, sufrió en sus carnes las diabluras que todavía es capaz de hacer el salvadoreño.

En la cita, Vizcaíno y Contreras desearon a Mágico González que siga haciendo maravillas con el balón pese a su edad, mientras que la leyenda del cadismo les pidió mucho acierto para devolver al equipo amarillo a la elite del fútbol español.

El encuentro se produce después del viaje fallido de la expedición del Cádiz CF hace dos temporadas, para estar en un homenaje al salvadoreño, por un problema grave en el avisón.