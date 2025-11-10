Mágico González se la lía al exmadridista Pepe con un regate que ya es viral en el partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona

Mágico González sigue haciendo diabluras con el balón. El último en sufrir su habilidad ha sido Pepe, ex central portugués del Real Madrid, a quien Mágico le hizo un regate de gran calidad a sus casi 70 años. El salvadoreño, considerado uno de los futbolistas más habilidosos de la historia, participó en el partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona como azulgrana disputado en El Salvador.

El vídeo que se ha hecho viral en redes muestra como Mágico González recibe el balón de espaldas, se da la vuelta y ante la llegada de Pepe para frenar la contra este le hace un regate perfecto para distribuir a banda y permitir que continúe la jugada ofensiva. La jugada que está dando que hablar en redes sociales tuvo lugar en el minuto 4 de un partido que ganó el Barcelona por 2-0. El salvadoreño solo disputó ocho minutos de juego pero fueron suficientes para disfrutar de su calidad.

El ídolo cadista jugó ante su gente como integrante del Barcelona, club por el que estuvo a punto de fichar en los años 80 y con el que jugó durante una gira por América Latina. Finalmente, la llegada del jugador salvadoreño al equipo blaugrana se vio truncada por motivos extradeportivos. Su juego en el Cádiz despertó el interés del Barcelona, club que sufrió en más de una ocasión a Mágico González. El salvadoreño era el favorito de uno de los jugadores más importantes de la historia, Diego Armando Maradona.

Mágico González es toda una leyenda futbolística pese a que su carrera transcurrió principalmente en el Cádiz CF. No ganó ningún título pero sus capacidades futbolísticas eran tales que el mundo se rindió a sus pies. En el partido de leyendas entre Barcelona y Real Madrid quedó acreditado de nuevo que el talento innato para el fútbol de Mágico González es quizás irrepetible.

El estadio 'Mágico González' de El Salvador lo despidió con una tremenda ovación cuando llegó el momento de ser sustituido. Mientras se dirigía hacia el banquillo, los jugadores del Real Madrid y del Barcelona se acercaron a despedirle. En este encuentro, intervinieron jugadores como Puyol, Casillas, Guti, Giuly, Yaya Touré, Baptista o Saviola, entre otros.