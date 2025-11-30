El Córdoba-Cádiz CF, en directo minuto a minuto

El Cádiz CF visita este domingo el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel para enfrentarse al Córdoba CF en partido de la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion. Un encuentro en el que los de Gaizka Garitano tienen la obligación de volver a ganar tras enganchar una racha de seis partidos seguidos sin vencer.

Un partido que puede ser determinante para el futuro del técnico vasco, cuestionado por los malos resultados y el juego del equipo. Así, cuenta con las bajas de sus dos principales referentes en ataque: Suso y Ontiveros.